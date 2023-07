Conference League: Luzern gewinnt, Basel konsterniert

Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League gewinnt der FC Luzern auswärts in Stockholm bei Djurgardens IF 2:1. Die Reise nach Schweden schien den Innerschweizern in den ersten Spielminuten noch in den Knochen zu stecken, wurden sie doch prompt in der 5. Minute vom Gegner für ihr nachlässiges Abwehrverhalten bestraft. Danach fanden die Luzerner besser in ein Spiel, das insgesamt sehr ausgeglichen war. In der 29. Minute gelang den Luzerner durch ein Kopfballtor des neuen Stürmers Ademi der Ausgleich. In einer eher chancenarmen Partie, in welcher Frydek für die Gäste in der 72. Minute noch einen Ball auf der Linie klären konnte, schafften es die Innerschweizer durch eine sehenswerte Kombination in der 82. Minute noch zum Siegtreffer.

Die Luzerner bejubeln den Ausgleichstreffer durch den Neuzugang Ademi. Foto: EPA

Ganz anders sieht die Gefühlslage beim FC Basel aus. Die Basler mussten im Heimspiel gegen das kasachische Team FC Tobol eine bittere 1:3 Niederlage hinnehmen. Nach einer soliden ersten Halbzeit, welche durch einen trockenen Weitschuss von Barry in der 25. Minute abgerundet wurde, nahmen sich die Basler in der 2. Halbzeit selbst aus dem Spiel. Noch mit Glück in die zweite Halbzeit gestartet, in welcher der Basler Goalie Mirco Salvi in der 52. Minute einen Penalty parieren konnte, so folgte danach eine Basler Odyssee.

So klärte Barry zuerst einen Ball mit der Hand auf der eigenen Torlinie, was einen Platzverweis und Gegentreffer durch den daraus entstandenen Penalty zur Folge hatte. Dadurch fanden die Kasachen besser ins Spiel und gingen mit einem ansehnlichen Weitschusstreffer in Führung. Der FC Basel fand nicht mehr nur keinen Zugang zum Spiel, er kassierte in der 69. Minute noch den zweiten Platzverweis in der Person von Calafiori. Die Gäste nutzten die Gunst der Stunde und erzielten nach einem Fehler vom Basler Neuzugang van Breemen den Treffer zum 1:3.

Riccardo Calafioris kurz nach seinem Platzverweis. Foto: KEYSTONE

Für die Basler wird es somit in einer Woche ein schwerer Gang im Auswärtsspiel in Kasachstan, während die Luzerner mit den eigenen Fans im Rücken und einem Sieg im Gepäck zuversichtlich auf das Rückspiel blicken können. (lob)