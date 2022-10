Super League: Winterthur siegt zum ersten Mal

Für alle Fans der grossen Namen: Mario Balotelli hat zum ersten Mal in der Super League getroffen. Für alle Fans der kleinen Namen: Der FC Winterthur hat den ersten Saisonsieg in der Super League geholt. In der neunten Runde gewinnen die Winterthurer gegen den FC Sion 3:1. Vor allem das Ende der ersten Halbzeit hatte es in sich: Roman Buess brachte die Winterthurer per Elfmeter in der 45. Minute in Führung, Balotelli glich in der vierten Nachspielminute aus, ebenfalls per Elfmeter. Samuel Ballet (59.) und Florian Kamberi (96.) erzielten die weiteren Tore für Winterthur. Während Winterthur den ersten Sieg in der höchsten Spielklasse nach 37 Jahren, 5 Monaten und 6 Tagen feiert, haben die Sittener nach zwei Siegen in Serie wieder einmal verloren. (saw)