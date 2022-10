Premier League: Liverpool verliert gegen Arsenal

Der FC Liverpool erlebt in der englischen Premier League den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren. Beim FC Arsenal in London unterlag die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag nach frühem Rückstand in einem intensiven Duell mit 2:3. Für die Reds, die nur zwei ihrer bislang acht Premier-League-Spiele gewinnen konnten, war es das dritte Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Arsenal übernahm durch den Heimsieg wieder die Tabellenführung.

Arsenal gingen im eigenen Stadion schon nach einer Minute durch Gabriel Martinelli in Führung. Liverpool liess sich davon nur kurz beeindrucken. Das Team von Jürgen Klopp war im Emirates-Stadion über weite Strecken ebenbürtig und kam durch Darwin Núñez (34. Minute) zum verdienten Ausgleich. Allerdings schoss Englands Nationalspieler Bukayo Saka (45.+5) die Gastgeber noch vor der Pause wieder in Führung.

In der zweiten Hälfte traf Liverpools Roberto Firmino (53.) zum erneuten Ausgleich. Nach rund einer Stunde musste die umkämpfte Partie für einige Minuten unterbrochen werden, weil Arsenals Gabriel Jesus nach einem Zusammenprall regungslos am Boden lag. Der Brasilianer konnte kurze Zeit später aber weiterspielen. Erneut Saka (76.) traf schliesslich per Foulpenalty zum achten Sieg im neunten Premier-League-Match für Arsenal, das nun 14 Punkte mehr hat als Liverpool.

Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch.

Liverpools Roberto Firmino trifft zwar zum 2:2, gewinnen konnte sein Team aber nicht. Foto: Keystone

Ronaldo wird eingewechselt – und trifft kurz darauf

Manchester United gewinnt auswärts gegen Everton. In Führung geht aber das Heimteam. In der 5. Minute trifft Iwobi zur Führung. Zehn Minuten später kann das Team von Trainer Erik ten Hag ausgleichen. Antony trifft zum 1:1. Nach einer halben Stunde wird Christiano Ronaldo eingewechselt - und trifft kurz vor der Pause zur Führung. Es ist sein erster Saisontreffer. Die zweite Halbzeit bleibt ohne Tore, dafür werden drei Gelbe Karten verteilt - zwei davon an Manchester United. Everton ist nach dem Spiel auf Platz 11 mit 10 Punkten, Manchester United hat zwei Punkte mehr und ist auf Platz 7.

Mbabu bei Fulhams Niederlage nur Zuschauer

Crystal Palace gewinnt zuhause 2:1 gegen Leeds United. Der Gast geht durch Struijk in der 10. Minute in Führung. Crystal Palace kann in der 24. durch Edouard und 76. Eze doch noch gewinnen.

Fulham verliert auswärts bei West Ham United 1:3. Bereits in der 5. Minute geht der Gast durch Pereira in Führung. Bowen kann durch einen Penalty in der 29. ausgleichen. Das letzte Tor für West Ham United fällt in der Nachspielzeit. Kevin Mbabu kam für Fulham nicht zum Einsatz und musste von der Ersatzbank aus zuschauen.

