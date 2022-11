WM: Testspielsiege für Topnationen

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel vor der Weltmeisterschaft in Katar nur mit viel Mühe gewonnen. Gegen Oman siegte die DFB-Auswahl in Maskat 1:0 (0:0). Das Tor erzielte der eingewechselte Niclas Füllkrug in der 80. Minute. Für den Stürmer war es damit ein gelungenes Debüt in der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick.

Niklas Füllkrug trifft in seinem ersten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

In der Startformation setzte Flick auch den Dortmunder Youssoufa Moukoko ein, der vier Tage vor seinem 18. Geburtstag seinen Einstand im DFB-Team gab. Erster Kontrahent in Katar ist am kommenden Mittwoch Japan, weitere Vorrundengegner sind Spanien und Costa Rica.

Kantersieg für Argentinien

Angeführt von Captain Lionel Messi hat Titel-Mitfavorit Argentinien das letzte Testspiel vor der WM klar gewonnen. Die Albiceleste ist nach dem 5:0 (4:0) in Abu Dhabi gegen die Vereinigten Arabischen Emirate seit 36 Spielen ungeschlagen. Mit einer weiteren Partie ohne Niederlage würden die Argentinier den Rekord von 37 ungeschlagenen Spielen in Folge von Italien einstellen. Die Argentinier kassierten ihre bis dato letzte Niederlage im Juli 2019.

Gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, trainiert vom Argentinier Rodolfo Arruabarrena, gelang Julian Alvarez auf Vorlage von Messi die Führung in der 17. Minute, Angel di Maria (25./36.) mit einem sehenswerten Doppelpack und Messi (44.) mit einem Rechtsschuss in den Winkel erhöhten vor der Pause. Danach traf noch Joaquín Correa (60.). Die Argentinier treten bei ihrem WM-Auftakt am 22. November gegen Saudi-Arabien an, weitere Gruppengegner sind Mexiko und Polen.

Minisiege für Kroatien und Polen

Dank eines Treffers des eingewechselten Andrej Kramaric hat Kroatien das letzte Testspiel vor der WM ebenfalls gewonnen. Der Stürmer schoss gegen Saudi-Arabien in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. Allerdings tat sich das Team um Mittelfeld-Star Luka Modric bei der Partie in der saudiarabischen Hauptstadt Riad lange Zeit schwer. Der Aussenseiter, der ebenfalls bei der WM dabei ist, vergab in der zweiten Halbzeit zwei grosse Chancen. Modric selbst wurde erst in der 65. Minute eingewechselt.

Die Kroaten spielen in der Gruppe F gegen Belgien, Kanada und Marokko, Saudiarabien trifft in der Gruppe C auf Argentinien, Mexiko und Polen.

Die polnische Nationalmannschaft hat kurz vor Beginn der WM ihr Vorbereitungsspiel gegen Chile mit Mühe 1:0 (0:0) gewonnen. Krzysztof Piatek erzielte in der 85. Spielminute das Tor des Tages. Polens Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz verzichtete in Warschau in der Startelf unter anderem auf die Stars Robert Lewandowski (FC Barcelona) und Piotr Zielinski (SSC Neapel).

Polen bestreitet seinen WM-Auftakt am Dienstag gegen Mexiko. Die weiteren Vorrundengegner sind Saudiarabien und Argentinien. Chile ist nicht für die WM qualifiziert. (dpa)