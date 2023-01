Nations League: Spanien fordert Italien im Halbfinal

Im Halbfinal der Nations League treffen die Niederlande auf Kroatien und Spanien auf Italien. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fussball-Union am Mittwoch in Nyon. Wie die Uefa bekannt gab, treffen die Niederländer mit ihrem neuen Trainer Ronald Koeman am 14. Juni in Rotterdam auf den WM-Dritten. Tags darauf spielen Spanien und Italien in Enschede um den Einzug in den Fall, der am 18. Juni in Rotterdam ausgetragen wird.

Bondscoach Koeman ist erst am Montag als Nachfolger von Louis van Gaal vorgestellt worden und hatte bereits 2019 in der ersten Auflage der Nations League mit dem niederländischen Team den Final-Einzug geschafft. Dort verlor Oranje 0:1 gegen Gastgeber Portugal.

Spanien verlor bei der letzten Final-Ausgabe 2021 gegen Frankreich 1:2. Auch Spaniens neuer Coach Luis de la Fuente hat nun die Chance, seine Amtszeit mit einem Titel zu beginnen. Der 61-Jährige hatte nach der WM Luis Enrique abgelöst. (dpa)