Europa League: Embolo trifft, Monaco dennoch out

Bayer Leverkusen spielt weiter in der Europa League – und die AS Monaco ist trotz einem überragenden Breel Embolo ausgeschieden. Der Bundesligist gewann das Rückspiel der Zwischenrunde mit 5:3 (3:2, 2:1) im Elfmeterschiessen. Damit erreichte das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League den Achtelfinal der Europa League.

Eine Woche nach der 2:3-Heimniederlage hatten Nationalspieler Florian Wirtz (13. Minute), Exequiel Palacios (21.) und Amine Adli (58.) die Leverkusener bei einem Gegentreffer von Wissam Ben Yedder (19.) per Foulelfmeter mit 3:1 in Führung gebracht. Embolo, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war (84.), rettete Monaco in die Verlängerung. Nach den torlosen zusätzlichen 30 Minuten musste das Penaltyschiessen entscheiden. Dabei traf der Angreifer der Schweizer Nationalmannschaft erneut, doch weil Teamkollege Matazo scheiterte, nützte alles nichts.

Barcelona out, Fischers Union weiter

Der FC Barcelona ist trotz eines Treffers von Top-Torjäger Robert Lewandowski ausgeschieden. Eine Woche nach dem 2:2 im Hinspiel verlor der Tabellenführer der spanischen Meisterschaft das Rückspiel bei Manchester United mit 1:2 (1:0) und verpasste damit nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League auch den Achtelfinal der Europa League. Lewandowski hatte Barcelona in der 18. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Die Brasilianer Fred (47.) und Antony (73.) drehten das Spiel mit ihren Treffern zugunsten des englischen Premier-League-Clubs.

Union Berlin mit Trainer Urs Fischer hingegen ist der Einzug in den Achtelfinal geglückt. Der in diesem Jahr weiter ungeschlagene Bundesligist setzte sich im Rückspiel der Zwischenrunde gegen Ajax Amsterdam mit 3:1 (2:0) durch. Gegen den niederländischen Rekordmeister trafen Robin Knoche (20. Minute) per Handelfmeter, Josip Juranovic (44.) und Danilho Doekhi (50.) vor 21 800 Fans für den Hauptstadtclub. Für die Gäste war das Tor von Mohammed Kudus (47.) nach dem 0:0 im Hinspiel zu wenig.

Di Maria trifft dreifach für Juve

Und auch der italienische Rekordmeister Juventus Turin ist weiterhin im Wettbewerb mit dabei. Bei Frankreichs Ex-Meister FC Nantes setzte sich der Traditionsclub im Rückspiel der Zwischenrunde mit 3:0 (2:0) durch. Der argentinische Weltmeister Ángel Di María erzielte alle drei Treffer für die Gäste.

Nach einem Traumtor in der fünften Spielminute verwandelte der 35-Jährige zunächst einen Handelfmeter (20.). Bei der vorausgegangenen Aktion spielte Nantes-Profi Nicolas Pallois den Ball mit der Hand und wurde deswegen mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen. Di María setzte auch den Schlusspunkt (78.). Das Hinspiel in Italien war 1:1 ausgegangen. (dpa/tmü)