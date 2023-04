DFB-Pokal: Sommer und Fischer scheitern im Viertelfinal

Lucas Höler hat den FC Bayern und Thomas Tuchel mit dem schmerzhaften Aus im DFB-Pokal geschockt. In einer dramatischen Schlussphase erzielte der Stürmer des SC Freiburg beim 2:1 (1:1) per Handelfmeter den späten Siegtreffer (90.+5) für die euphorisierten Gäste, die zum ersten Mal überhaupt in München gewinnen konnten. Nach einer zweiten Hälfte mit grosser Überlegenheit der Bayern stellten die Breisgauer den Pokal-Viertelfinal auf den Kopf. Tuchel bekam in dessen zweiten Spiel mit dem neuen Club einen schweren Stimmungsdämpfer verpasst – das Triple ist weg.

Den Führungstreffer durch Dayot Upamecano per Kopf und mit vehementem Körpereinsatz (19.) hatten die Freiburger vor 75'000 Zuschauern mit einem Traumtor von Nicolas Höfler (27.) gekontert – und in der Schlussphase schlugen sie noch einmal zu. Drei Tage nach der Machtdemonstration in der Bundesliga mit dem 4:2 gegen Borussia Dortmund hat Tuchel nach dem ersten Titel-K.o. viel Arbeit vor sich. Die nächste schwere Prüfung steht in der kommenden Woche mit dem Viertelfinal in der Champions League gegen Manchester City an.

Yann Sommer (l.) und Benjamin Pavard nach dem Pokal-Aus. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Eintracht Frankfurt darf dafür dank Randal Kolo Muani vom ersten DFB-Pokal-Final seit der Titelnacht 2018 träumen. Der Europa-League-Sieger gewann den Viertelfinal gegen den Bundesliga-Dritten 1. FC Union Berlin verdient mit 2:0 (2:0) und wahrte damit die Chance auf die Reise zum Endspiel nach Berlin. Kolo Muani sorgte mit zwei Toren (11. Minute/13.) – jeweils nach Vorlage von Mario Götze – vor 49'500 Zuschauern für die frühe Vorentscheidung.

Die Gäste aus Berlin, die am vergangenen Samstag noch klar gegen den VfB Stuttgart gewonnen hatten (3:0), wirkten in dieser Phase völlig überfordert. Die Auswahl von Urs Fischer hatte zudem Glück, dass der vermeintliche Treffer von Rafael Borré wegen einer Abseitsposition nicht zählte (20.). Nach knapp einer halben Stunde traf Borré nur die Latte, Kristijan Jakić schoss aus der Distanz knapp am Tor vorbei (28.) – der Rückstand hätte für die Berliner früh höher ausfallen können. (DPA)