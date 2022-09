Serie A: Udinese schlägt auch Inter – Juve verliert

Die überraschende Siegesserie von Udinese hält auch gegen Inter an. Nach einem herrlichen Freistoss von Barella (5.) gerät das Team von Ex-Profi Sottil früh in Rücklage, kann sich dann aber wieder fangen. Nach dem Eigentor von Inter-Verteidiger Skriniar (22.) finden die Gastgeber wieder ins Spiel, das in der Folge hart umkämpft wird. Erst in Minute 84 gelingt schliesslich durch Bijol der Lucky-Punch, den Inter aus dem Konzept bringt und sogar noch ein weiteres Gegentor zulässt, Arslan trifft in der 93. zum 3:1 Endstand.

Mit diesem Sieg gewinnt Udinese bereits zum fünften Mal in Folge und steht somit temporär an der Spitze der Liga. Am anderen Ende der Gefühlslage dagegen Inter: Nach der dritten Auswärtsniederlage in Folge startet der letztjährige Vizemeister nicht optimal in die Saison.

Monza schafft Sensation gegen Juve

Ebenfalls einen schwachen Saisonstart erlebt Juventus Turin. Der ehemalige Serienmeister verliert bei Aufsteiger Monza 0:1 und bleibt bei zehn Punkten nach sieben Ligaspielen.

Keine Hilfe war der im Sommer verpflichtete Angel Di Maria, der gegen Ende der ersten Halbzeit nach einem Ellbogenschlag die rote Karte sah. In Unterzahl blieb die Partie für Juve unangenehm, erschwerend kam Monzas Treffer in der 74. Minute durch Christian Gytkjaer hinzu. Zwar rannten die Turiner in der Schlussphase an, ohne sich jedoch zwingende Torchancen herauszuspielen, sodass Monza seinen ersten Saisonsieg feiern konnte.

Als Tabellenführer schliessen Napoli und Atalanta die Runde ab. Während Atalanta in Rom 1:0 gewann, kämpfte sich Napoli zu einem 2:1-Sieg bei der AC Milan. Die Treffer für Napoli erzielten Matteo Politano per Penalty (55.) und Giovanni Simeone (78.), zwischendurch glich Olivier Giroud für die Mailänder aus. (nka/fas)