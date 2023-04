Nationalteam: Schweizerinnen spielen 0:0 gegen China

Inka Grings muss nach dem dritten Unentschieden im dritten Match weiter auf ihren ersten Sieg als Nationaltrainerin warten. Die Schweizerinnen, im Fifa-Ranking auf Platz 20 klassiert, kamen in Luzern gegen die Weltnummer 13 China nicht über ein 0:0 hinaus, hätten aber durchaus Chancen zum Sieg gehabt. Die beste vergab Fabienne Humm, die in der 43. Minute im Anschluss an einen Freistoss aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. In der Nachspielzeit hatte das Heimteam dann selber Glück, als die bei GC spielende Zhang Linyan nach schönem Dribbling ebenfalls an der Torumranung scheiterte, ehe Lia Wälti auf der Linie klärte.

Auch die Rekordtorschützin ist nicht erfolgreich: Ana-Maria Crnogorcevic kommt nicht richtig zum Kopfball. Foto: Freshfocus

Die Partie gegen den Asienmeister sollte den Schweizerinnen einige Erkenntnisse im Hinblick auf das erste WM-Gruppenspiel am 21. Juli in Neuseeland liefern, Gegner dann sind die Philippinen. Am kommenden Dienstag geht es für das Nationalteam weiter mit dem Testspiel gegen Island im Zürcher Letzigrund, das die Schweizerinnen schon einmal auf den zweiten WM-Gegner Norwegen vorbereiten soll. (kai)