Conference League: FCB legt Einspruch gegen Fanausschluss ein

Am Dienstag war lange unklar, ob die Fans des FC Basel am Donnerstag beim Viertelfinal-Rückspiel der Conference League gegen Nice im Stadion sein dürfen oder nicht. Der Club teilte zwar am Mittag mit, dass die mitgereisten Fans – unter strengen Auflagen – dabei sein können. Doch am Abend war dann schon wieder alles anders.

Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi teilte via Twitter mit, dass Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin eine Verordnung unterschrieben habe, die die Anreise der Basler verbietet. Wie «Nice Matin» schreibt, sei man sich allerdings bewusst, dass die Massnahme zu spät kommen könnte, weil einige Basler bereits in Nizza sein dürften.

Die Sicherheitsbedenken rund um dieses Spiel sind gross, auch weil in Frankreich aktuell wieder vermehrt grosse Streiks geplant sind, und es aufgrund von innenpolitischen Unruhen am Donnerstag deshalb vielerorts zu einem sogenannten «Tag des Zorns» kommen könnte. Ausserdem kam es in Nizza bereits rund um die Partie in der Gruppenphase gegen Köln zu Auseinandersetzungen der beiden Fanlager. Und auch die Ausschreitungen nach dem Cup-Halbfinal zwischen dem FCB und YB vor zwei Wochen spielen wohl eine Rolle bei der jüngsten Entscheidung.

Wie am Mittwochabend bekannt wurde, geht der FC Basel gemeinsam mit diversen Fanvereinigungen rechtlich gegen den Ausschluss der Basler Fans in Nizza vor. Der Fall soll am Donnerstag ab 9 Uhr verhandelt werden. (red)