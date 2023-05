Premier League: City gewinnt zum zehnten Mal in Folge

Manchester City hat den nächsten Schritt in Richtung erneutem Titelgewinn in der Premier League gemacht. Am Samstag bezwingt der Meister Leeds 2:1 und baut somit den Vorsprung auf Arsenal in der Tabelle auf vier Punkte aus. Zwei Tore von Gündogan (19./27. Minute) reichten den Skyblues für den Erfolg, erst kurz vor Schluss kam Leeds dank eines vorhergehenden Abwehrfehlers des Schweizers Manuel Akanji durch Rodrigo (85.) noch einmal heran. City zeigt sich für das am Dienstag anstehende Halbfinal-Hinspiel bei Real Madrid in bester Form, es war bereits der zehnte Ligaerfolg in Serie für die Citizens.

Ebenfalls in Form zeigt sich Liverpool. Der 1:0-Erfolg über Brentfort ist der bereits fünfte Sieg in Serie für das Team von Jürgen Klopp, das sich deshalb wieder den Champions-League-Plätzen annähert und auf dem fünften Rang steht. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Mo Salah in der 13. Minute.

Nach sieben Partien unter dem neuen Trainer Frank Lampard gewinnt Chelsea zum ersten Mal. Nach fünf Niederlagen in der Liga und zwei in der Champions League siegen die Londoner gegen Bournemouth 3:1. Nach Gallagher (9.) trafen Badiashile (82.) und Joao Felix (86.) in den letzten knapp zehn Minuten zum Sieg, nachdem Vina (21.) zwischenzeitlich für den Ausgleich sorgte. (nka)