Behrami leidet nicht alleine

Die Schweizer Fans haben mitgelitten. Valon Behrami, der Schweizer Vorzeigekämpfer, schleppte sich gegen Brasilien übers Feld – bis er 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde. Die Adduktoren, aber auch das Knie, seine Problemzone, machten ihm zu schaffen. Wer Behrami nach den Spielen gehen sieht, der merkt sofort: Seine Knie haben ihre besten Tage definitiv hinter sich. Doch damit steht er nicht allein da.

Wieso haben so viele Fussballer Knieprobleme? Tony Pirrello, Co-Leiter der Sportmedizin im Sportzentrum Magglingen, gibt in der zweiten Folge von «Sportslab» Auskunft – und erklärt, was die häufigsten Probleme verursacht.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)