Beschwingte Serben erwarten die Schweizer

Mladen Krstajic redet leise, aber die Botschaft lässt sich auch mit sanfter Stimme transportieren. Als der Coach auf den WM-Start seiner Serben zurückschaut, lobt er «die richtige Körpersprache», die «ausgezeichnete Einstellung» und sagt dann: «Wir sind eine Einheit, in der Grüppchenbildung nicht möglich ist. Es ist schon versucht worden, die gute Atmosphäre zu zerstören. Allerdings wird das nicht gelingen, wir sind zu stark.»

Es ist nicht so, dass an diesem Sonntag in Samara ein Spiel stattgefunden hat, von dem die Menschheit noch in Jahrzehnten schwärmen wird. Mangels Unterhaltung auf dem Rasen feiert sich das Publikum selber und setzt wiederholt zur Welle an. Nur braucht Krstajic das nicht weiter zu kümmern, weil er der Sieger ist. Dieses 1:0 gegen Costa Rica beschert ihm ein paar Tage Ruhe, «weil ein bisschen Druck», sagt er, «hatte ich ja schon auch». Und die ersten drei Punkte bringen die Mannschaft in der Schweizer Gruppe bereits in eine günstige Ausgangslage.

Krstajic denkt nur an Freitag

Aber damit hat es sich auch schon. Überschwängliche Töne? Nicht jetzt, nicht nach der ersten Etappe. Krstajic umgeht jedes Fettnäpfchen und mauert wie früher als kompromissloser Verteidiger bei der Antwort auf die Frage, ob er in Gedanken an einen Achtelfinal gegen Deutschland denke: «Meine Konzentration gehört einzig der Schweiz am nächsten Freitag.» Die abendliche Begegnung des zweiten Gegners können er und seine Spieler freilich nicht sehen. Sie sitzen am Abend im Flugzeug, das sie zurück nach Kaliningrad in ihr Quartier bringt. «Macht nichts», sagt Krstajic, «ich kenne die Schweiz bestens und werde ihre Partie gegen Brasilien noch eingehend studieren.»

Der serbische Erfolg zum Auftakt ist kein Zufallsprodukt, auch wenn das Team nicht immer einen unwidersteh­lichen Eindruck machte. Sein Talent kam gleichwohl zum Vorschein, weil es Spieler hat wie den unberechenbaren Dusan Tadic am rechten Flügel, den unbequemen Stürmer Aleksandar Mitrovic und Sergej Milinkovic-Savic. Er kann so wunderbare Dinge mit dem Ball anstellen, neigt manchmal aber zu Nonchalance. Und Serbien hat auch einen Routinier, der bereits 2010 an der WM dabei war und seit Krstajics Beförderung zum Cheftrainer sein Captain ist: Aleksandar Kolarov von der AS Roma.

Nach 56 Minuten gelingt dem 32-Jährigen ein wunderbares Tor, eines, das in jedem Turnierrückblick einen Stammplatz haben wird. Wer so viel Gefühl im linken Fuss hat, benötigt auch aus 25 Meter Entfernung nicht mehr als vier Schritte Anlauf. Keylor Navas, in Costa Rica ein verehrter Goalie-Held, kann fliegen, wie er will, eine Abwehrchance hat er nicht. Kolarov tut hinterher aber nicht so, als wäre ihm etwas Ausserordentliches gelungen, er sagt nur: «Der Schuss war gut genug, um zu gewinnen.» Um dann seinen Pflichten als Captain nachzukommen und zu warnen: «Unsere Reise hat eben erst begonnen. Die Aufgabe gegen die Schweiz wird komplizierter.»

Gonzalez mit bester Chance

Und die Costa Ricaner? Ihre auffälligste Szene haben sie nach zwölf Minuten, als Giancarlo Gonzalez zum Kopfball ansetzt. Ansonsten: harmlos, schüchtern, so gar nicht dem Bild entsprechend, das man von ihnen von 2014 im Kopf hat, als sie sich bis in die Viertelfinals vorarbeiteten. Manchmal bauen sich fünf Verteidiger wie eine Mauer rund um den Sechzehner auf. Das hilft zwar nicht, um den Fehlstart zu vermeiden, aber Trainer Oscar Ramirez wirkt trotzdem nicht niedergeschlagen. Er erzählt, wie er seinen Spielern in der Kabine sagte: «Wir halten an unserem Ziel fest: Wir wollen in die Achtelfinals.»

Wenigstens muss er den Spielern nach dem WM-Startspiel nicht lange erklären, welche Voraussetzungen dafür zu erfüllen sind. Das kleine Problem: Als nächstes wartet Brasilien.

