Dänemark gewinnt dank des Tores von Poulsen

Der einzige Torschütze war der bei Leipzig tätige Stürmer Yussuf Poulsen nach 59 Minuten. Er nahm an der Grenze zum Offside einen idealen Steilpass von Dänemarks Starspieler Christian Eriksen von Tottenham Hotspur auf und bezwang Perus Goalie Pedro Gallese in der nahen Ecke mühelos.

Das Tor von Yussuf Poulsen als Video:

Peru, der Fünfte der Südamerika-Qualifikation, hätte unmittelbar vor der Pause in Führung gehen müssen. Aber Mittelfeldspieler Christian Cueva schoss einen vom Video-Schiedsrichter verlangten Foulpenalty weit über das Tor. Das Foul war unstrittig. Schiedsrichter Bakary Gassama aus Gambia ahndete das Vergehen nicht und liess längere Zeit weiterspielen, bis der Video-Schiedsrichter mit grosser Verzögerung intervenierte.

Cuevas verschossener Elfmeter im Video.

Schmeichel pariert die Dänen zum Sieg

Nach dem Rückstand drehten die Südamerikaner so auf, dass sie zu vier oder fünf hochkarätigen Möglichkeiten kamen. In dieser Phase zwischen der 60. und der 85. Minute konnten sich die Dänen auf ihren namhaften Goalie Kasper Schmeichel verlassen - und auch darauf, dass die Peruaner im Abschluss nicht selten viel zu kompliziert vorgingen. Nur aufgrund der Chancen hätte Peru in seinem ersten WM-Endrundenspiel seit 36 Jahren mindestens einen Punkt verdient.

In der Schlussphase, als Perus argentinischer Trainer Ricardo Gareca offensiver spielen liess, hätten die Dänen bei zwei Konterangriffen den Sieg mit dem 2:0 sicherstellen können.

Telegramm und Rangliste:

Peru - Dänemark 0:1 (0:0)

Saransk - 40'500 Zuschauer - SR Gassama (GAM)

Tor: 59. Poulsen (Eriksen) 0:1.

Peru: Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia (87. Aquino), Yotun; Carrillo, Cueva, Flores (63. Guerrero); Farfan (85. Ruidiaz).

Dänemark: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen (81. Mathias Jörgensen), Stryger Larsen; Kvist (35. Schöne), Eriksen, Delaney; Poulsen, Jörgensen, Sisto (67. Braithwaite).

Bemerkungen: Kvist verletzt ausgeschieden. 45. Cueva schiesst Foulpenalty über das Tor. Verwarnungen: 38. Tapia (Foul), 87. Delaney (Unsportlichkeit), 93. Poulsen (Foul).

Resultate Gruppe C: Frankreich - Australien 2:1 (0:0). Peru - Dänemark 0:1 (0:0).

Rangliste: 1. Frankreich 1/3 (2:1). 2. Dänemark 1/3 (1:0). 3. Australien 1/0 (1:2). 4. Peru 1/0 (0:1). (dho/sda)