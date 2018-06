Der beste Goalie der Geschichte

Es kommt nicht oft vor, dass man die Fifa für eine ästhetische Entscheidung beglückwünschen darf. Aber das offizielle Poster der Fussballweltmeisterschaft in Russland ist grandios, das gelungenste seit dem Turnier von 1982 in Spanien, damals entworfen von Miró.

Eine kreisrunde grüne Fläche; suprematistische orange Strahlen, die von einem Fussball ausgehen, darauf der Umriss Russlands; ein Torhüter, der sich nach dem Ball streckt und ihn fängt. Ganz in Schwarz, auf dem Kopf eine Kappe und ums Knie eine Bandage – zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft würdigt die Fifa auf diese Weise einen eindeutig erkennbaren Spieler: Lew Jaschin. Er ist der berühmteste russische Fussballer und Athlet der UdSSR, der einzige Torwart, der jemals den Ballon d’Or als Fussballer des Jahres erhielt.

Als er 1929 auf die Welt kommt, ist Fussball in der Sowjetunion längst populär, trotz der Vorbehalte der bolschewistischen Machthaber (Fussballspielen, so ihre Sorge, schädige die Gelenke und ermuntere die Zuschauer zur Passivität). Aber sie müssen sich damit abfinden, dass die Hunderttausende von Bauern, die in die Grossstädte gekommen sind, um in den Fabriken zu arbeiten, nun mal gern kicken. Die Stadien sind voll, der Eintritt ist nicht teuer, und wer sich für Fussball begeistert, ist modern in der UdSSR der 1920er-Jahre.

El Lissitzky schafft mit seinem «Futbolist» eine beeindruckende Fotomontage, der Schriftsteller Michail Bulgakow plaudert, während er im Hotel Metropol Billard spielt, über Fussball, die Jugendlichen tragen stolz die Futbolka, ein T-Shirt mit schwarzweissen Längsstreifen. Am Ende des Jahrzehnts gibt es bereits einen echten Profifussball, auch wenn er nicht so genannt werden will. Die besten Spieler sind üppig bezahlte Stars, die sich, in Begleitung der schönsten Frauen Moskaus, in den Bars tummeln.

1935 begründet Andrej Starostin, eine der herausragenden Persönlichkeiten dieses aufblühenden Gewerbes, zusammen mit seinen drei Brüdern Spartak Moskau, ihr Heimstadion steht in Krasnaja Presnja, einem Arbeiterviertel der Hauptstadt. Die Rot-Weissen werden unterstützt vom Handelsministerium und von Kooperativen. Der grosse Rivale ist Dynamo Moskau, die Weiss-Blauen. Es ist der Klub der Miliz und der Geheimpolizei NKWD – die Vorzeigemannschaft der stalinistischen Sportorganisation Dynamo, die sich über das ganze sowjetische Staatsgebiet erstreckt und die Ordnungskräfte fit halten soll.

Spartak spielt ein unkonventionelles Spiel, Dynamo setzt auf Physis und Härte; Spartak hat eine breite Fanbasis unter den einfachen Leuten, Dynamo begeistert die privilegierten Eliten. Ein Antagonismus, der den sowjetischen Fussball auf Jahrzehnte prägen wird.

Fussball gewinnt noch an Popularität, als 1936 eine sowjetische Liga geschaffen wird und im Jahr darauf, mitten im Spanischen Bürgerkrieg, ein baskisches Auswahlteam auf Tournee kommt, das seine Gegner besiegt, aber gegen Spartak unterliegt. Die Massen strömen in die Stadien, zwei Millionen Kartenanfragen hat es im Vorfeld gegeben. Die Tribünen sind das einzige Ventil in der UdSSR unter Stalin, eine autonome Enklave, wo man die Sicherheitsorgane beschimpfen und sich von der Staatspartei distanzieren kann, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Es ist die Zeit des Grossen Terrors, innerhalb weniger Jahre werden Hunderttausende von Sowjetbürgern gefoltert, deportiert oder ermordet.

«Das Stadion ist in diesem Land der einzige Ort, wo man laut die Wahrheit sagen kann über das, was man sieht», befand der Komponist Dmitri Schostakowitsch, Fan von Zenit Leningrad und so vernarrt in den Fussball, dass er auf die Rückseite seiner Partituren Statistiken von Toren und Gegentoren kritzelte.

In Brasilien verehrt man den ausgebufften Offensivspieler, in Russland den Torhüter. Nabokov, der als Student in Cambridge Goalie der Mannschaft des Trinity College war, erinnert an das Prestige und die Einsamkeit des Torwarts, für ihn «von byronscher Art». Der Mann im Tor trägt Handschuhe, ein Trikot, das anders ist als das seiner Mitspieler. Seine Verantwortung ist immens, er gibt der Mannschaft den Puls vor. In der UdSSR, wo Uniformität die Regel war und das Individuum sich im Kollektiv auflösen sollte, war der Posten sehr begehrt.

In den 1930er-Jahren ist Jaschin ein Kind und der Torwart eine feste Figur der sowjetischen Populärkultur – Deineka malt einen Torwart, der sich in die Horizontale streckt, ein wunderschönes, breitwandiges Gemälde, das heute in der Tretjakow-Galerie hängt. Je näher der Krieg rückt, desto mehr wird der Schlussmann zum symbolischen Verteidiger des Vaterlands.

1936 erzählt das Filmmusical «Wratar» (Der Torwart) die glorreichen Taten von Anton Kandidow, einem zum Nationalhelden gewordenen jungen Mann aus der Provinz, der bei einer Partie gegen eine furchterregende faschistische Mannschaft, die Schwarzen Büffel, über sich hinauswächst und den Kasten sauber hält. Wenige Minuten vor Schluss bekommen die Büffel einen Elfmeter zugesprochen. Kandidow hält den Ball, schlägt ab, spurtet übers Spielfeld und erzielt den Siegtreffer.

Der couragierte Torwart ist das letzte Bollwerk einer belagerten Festung.

Timoschenko, der Regisseur, filmt das Match wie eine epische Schlacht – so wie Eisenstein zwei Jahre später die Schlachten Alexander Newskis gegen die anstürmenden deutschen Ordensritter. Während des Spiels singt ein Chor: «Torwart, mach dich bereit für die Schlacht, du bist die Wache am Tor, stell dir vor, dass hinter dir die Grenzlinie verläuft...» Der couragierte Torwart ist das letzte Bollwerk einer belagerten Festung. Und die Zuschauer sind aufgerufen, dem Grenzwächter Kandidow nachzueifern – sie müssen, wollen sie ihr Territorium «sauber» halten und die Faschisten besiegen, diesen überlegen sein.

1939, auf der Weltausstellung in New York, stellt der sowjetische Pavillon eine monumentale Skulptur von Tschaikow aus, «Die Fussballspieler». Ein Torwart wirft sich einem Gegner vor die Beine, um ihn am Schuss zu hindern. Dieser Unerschrockene könnte Alexeij Chomitsch sein, auf Dynamo Moskaus triumphaler Tournee durch Grossbritannien unmittelbar nach dem Krieg der Star und von der britischen Presse mit dem Beinamen «Tiger» bedacht – so phänomenal ist, trotz bescheidener Körpergrösse, sein Sprungvermögen.

Ende 1947 ist Chomitsch als Zuschauer bei einem Spiel zweier Mannschaften der Armee auf der Tribüne, neben ihm Arkadi Tschernyschow, der bald legendäre Trainer der Eishockeynationalmannschaft (viermal Olympiasieger) und der Fussballjunioren von Dynamo. Vom jungen Torwart des Teams der Luftwaffe, lang und schmal, aber kräftig, sind die beiden Männer beeindruckt: Lew Jaschin.

Tschernyschow lädt Jaschin, der auch Eishockey spielt, ins Trainingszentrum von Dynamo ein. Jaschin ist achtzehn. Er leistet seinen Wehrdienst in Moskau, wo er auch geboren ist. Seine Jugend war nicht leicht, der Vater ist Arbeiter in einem Flugzeugwerk, die Mutter starb an Tuberkulose, da war er erst sechs. Als die deutschen Armeen auf Moskau vorrücken, werden die Jaschins nach Sibirien evakuiert. Mit vierzehn geht Lew in das ebenfalls ausgelagerte Werk, wo sein Vater arbeitet, leistet seinen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen, wird Schlosser.

Wenn der junge Jaschin draussen arbeitet, raucht er, um sich aufzuwärmen; er wird sein Leben lang rauchen, bis zu achtzig Zigaretten am Tag. Schon damals leidet er an einem Magengeschwür. In seiner freien Zeit spielt er Schach und Fussball in der Werksmannschaft. Er wäre gern Stürmer, beginnt aber, weil er so gross ist (1,89 Meter), im Tor.

«Wenn er vom Platz kam, war er voll Schlamm und zitterte vor Müdigkeit.»Jurij Koschel, Fussballhistoriker und Fan

Am Ende seines Militärdienstes geht Jaschin zu den Fussballjunioren von Dynamo. Er lernt Tschernyschows hartes Training kennen: Geräteturnen und Schwimmen, Ringen, Eislaufen, Krafttraining. Dynamo versteht keinen Spass, wenn es um die Disziplin geht, zu Stalins Zeiten verlangt der Verein der Sicherheitsorgane perfekte Athleten.

Im Herbst 1949 schlagen die Junioren die erste Mannschaft, Jaschin wird zu den Herren geholt, mit zwanzig ist er nun Torhüter der B-Mannschaft. Alles geht viel zu schnell. Am 2. Juli 1950 tritt Dynamo gegen Spartak an, es ist das Derby des Jahres, das Stadion knüppelvoll, 50'000 Zuschauer auf den Rängen. Fünfzehn Minuten vor Schluss kommt Jaschin für Chomitsch, der an der Schulter verletzt ist. Jaschin spielt verkrampft, kommt an eine Bogenlampe nicht heran, kollidiert mit einem Verteidiger: Ausgleich Spartak. Ein paar Wochen später kassiert der junge Keeper gegen Dynamo Tbilissi vier Tore – und wird zurückgeschickt in die Ersatzmannschaft.

Vor ein paar Monaten habe ich in Moskau Jurij Koschel getroffen, siebzig Jahre alt, Fussballhistoriker und Fan von Dynamo. Als Kind hat er Jaschin oft beim Training zugesehen. «Seine wahre Ausbildung begann nach seinem Rauswurf. Von jetzt an arbeitete er wie besessen an sich, um beweglicher zu werden. Ich habe viele Torhüter beim Training gesehen, aber keinen wie Ljowa. Er wollte, dass man aus nächster Nähe auf ihn schoss, um seine Bauchmuskeln zu stählen. Wenn er vom Platz kam, war er von oben bis unten voll Schlamm und zitterte vor Müdigkeit. Einmal gab er mir ein Autogramm, mit Handschuhen. Er war zu erschöpft, um sie auszuziehen.»

Stalin stirbt

Chomitsch nimmt sich des eifrigen Jungtalents an, er sieht in ihm seinen Nachfolger. Parallel dazu spielt Jaschin im Winter – so wie seinerzeit auch viele andere Fussballer, die Sporthallen sind rar im Moskau der Nachkriegszeit – in der Mannschaft der Eishockeyprofis. Am 6. März 1953 gewinnt Jaschin den sowjetischen Eishockeypokal. Vier Tage zuvor gab er sein Comeback im Fussballtor von Dynamo, Chomitsch war in den Ruhestand getreten. Dazwischen, am 5. März, ein Ereignis von grosser Tragweite: Stalins Tod.

Jaschin hat Glück, denn er wird nie in Verbindung gebracht mit dem Dynamo der finsteren Jahre, entgeht den Machenschaften von Stalin und Lawrenti Berija im Fussball. Der Chef des NKWD, früher selbst einmal Linksverteidiger, wenn auch kein begnadeter, war bei den in Moskau ausgetragenen Spielen von Dynamo immer dabei, ausserdem war der Georgier fanatischer Anhänger von Dynamo Tbilissi. 1939 zwang er das Zentralkomitee, das Siegtor von Spartak Moskau gegen seine Lieblingsmannschaft in einem Pokal-Halbfinal zu annullieren und die Partie neu anzusetzen.

Bei Dynamo Moskau mischte Berija sich regelmässig in die Mannschaftsaufstellung und die Arbeit des Trainers ein. Junge Talente brachte er mit Drohungen dazu, bei den Weiss-Blauen zu unterschreiben. Ihr Erfolg würde, dachte er, das Image der Miliz in diesen Zeiten der Säuberungen aufpolieren. Ebenso schrieb Berija den Fussballern der ganzen Sowjetunion eine ideologische Schulung vor, Besuche im Lenin-Museum, die Lektüre einer Stalin-Biografie.

In den Nachkriegsjahren – Spartak ist nach der Ausschaltung seiner Funktionäre, der Brüder Starostin, praktisch enthauptet – ist Dynamos grosser Rivale der Klub CDSA (später CSKA) Moskau, die Mannschaft des Militärs, im Volk sehr beliebt nach dem Sieg der Roten Armee über Nazideutschland. Der CDSA versteht sich auf das schnelle Kurzpassspiel, die «Passowotschka», und gewinnt fünf Meistertitel. Seine besten Spieler bilden den Kern der sowjetischen Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki.

In der zweiten Runde tritt sie gegen das sozialistische Jugoslawien an, das mit Moskau gebrochen hat; Stalin hatte mehrmals versucht, Tito ermorden zu lassen. Die Jugoslawen tragen den Sieg davon: Tito–Stalin 3:1, spöttelt die Belgrader Presse. Eine unverzeihliche Niederlage: Stalin verlangt von Berija die Auflösung des CDSA, da der Verein dem Ansehen der Sowjetunion geschadet habe, und für drei Spieler eine lebenslange Sperre.

«Jaschin hat die Funktion des Torwarts revolutioniert.»Axel Wartanjan, Sammler und Fan

In Helsinki haben die sowjetischen Fussballer zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einem internationalen Turnier teilgenommen. In der Zwischenkriegszeit hatte die UdSSR das IOK und die Fifa mit Verachtung gestraft, für sie waren es «bourgeoise» Institutionen, während die Fifa ihren Mitgliedern verbot, gegen die Kommunisten zu spielen. Die Sbornaja, die Nationalmannschaft, trat nur gegen proletarische Mannschaften an, im Rahmen der Roten Sportinternationale, einer Parallelveranstaltung zum internationalen Verband.

Doch mit dem Nimbus des Siegers, der noch dazu halb Europa besetzt hält, beschliesst die politische Führung, die sportliche Nachkriegsisolation der Sowjetunion zu beenden: Das Zentralkomitee der Partei bestimmt, dass die UdSSR die erste Sportmacht der Welt werden soll, ihre Athleten sollen die Überlegenheit des Kommunismus auf allen Gebieten beweisen, einschliesslich des Fussballs, auch wenn hier die Konkurrenz härter ist als im Ringen und Gewichtheben.

Ja, Jaschin hat eindeutig Glück gehabt. Nach dem Tod Stalins und Berijas, im selben Jahr, werden die politischen Begleitgeräusche leiser. Natürlich überwacht der Staat den Fussball (so wie alles andere), aber er mischt sich nicht mehr ein. Die Sbornaja kann somit an den grossen Wettkämpfen teilnehmen. Und Jaschin kann unter Beweis stellen, dass er der beste Torhüter der Geschichte ist – jetzt, da er sich bei Dynamo als Keeper durchgesetzt hat und am 8. September 1954 im Spiel gegen Schweden, bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft, dem Land alle Ehre macht.

Dritter Verteidiger

Aber ist er wirklich der Grösste? Als ich den Fussball für mich entdeckte, hiessen die besten Torhüter Zoff, Pfaff und Dassajew. Später waren da Banks und Maier; heute sind es Neuer, de Gea, Buffon. Worin ist Jaschin ihnen überlegen? In Moskau stellte ich die Frage Axel Wartanjan, achtzig Jahre alt, das Gedächtnis des russischen Fussballs. Seine kleine Wohnung ist ein Sammelsurium von Büchern, verblassten Jahrbüchern und Videokassetten, sämtlich gewidmet dem runden Leder.

«Der Fussball», sagt Wartanjan, «kennt eine Reihe aussergewöhnlicher Spieler. Aber Beckenbauer, Cruyff und Jaschin ragen heraus, weil sie Vorreiter waren, sie haben das Spiel weiterentwickelt. Jaschin hat die Funktion des Torwarts revolutioniert. Als er seine Karriere begann, hatte der Torwart nur eine Aufgabe, nämlich zu verhindern, dass der Ball in sein Tor trifft. Am Spiel selbst beteiligte er sich nur wenig, er schoss den Ball weit ins Feld und wagte sich nicht über den Strafraum hinaus. Doch Jaschin geht weiter raus, geht das Risiko ein, nur mit den Füssen und dem Kopf zu spielen. Er wirkt quasi als dritter Verteidiger – damals spielte man sehr offensiv, mit nur zwei Verteidigern in der Aufstellung.

In gewisser Weise führt er den Libero ein, wie wir ihn erst seit den Sech zigern kennen. Er spricht viel mit seinen Mitspielern, verändert ihre Position, wie ein zweiter Trainer, sowohl bei Dynamo als auch in der Nationalmannschaft, das kannte man so auch noch nicht. Er verteidigt, und er kontert. Er ist derjenige, der den Gegenstoss mit seinem präzisen Zuspiel einleitet, ob per Fuss oder per Hand, beim Training übt er es immer wieder. Vor Jaschin wurde Fussball mit 10 + 1 gespielt. Dank ihm kommt man nun auf 11. Er ist der moderne Torhüter, Vorbild der Besten seit mehr als sechzig Jahren», erklärt Axel Wartanjan.

Mit Jaschin gewinnt Dynamo mehrere Meisterschaften der UdSSR, und die Sbornaja behauptet sich in Europa, nachdem sie 1955 Westdeutschland geschlagen hat, den amtierenden Weltmeister; ein Jahr später holt sie in Melbourne den olympischen Titel. Die sowjetischen Klubs beteiligen sich noch nicht am Europapokal, nur selten trauen sich Ausländer in die Sowjetunion (und interessieren sich für den dortigen Fussball). Aber zumindest im Osten macht die Runde, dass ein Torwart mit Proletarierkappe auf dem Kopf und ganz in Schwarz aussergewöhnlich gut sein soll.

Die Welt lernt Jaschins Krakenarme 1958 bei der Weltmeisterschaft in Schweden kennen, der ersten, an der die Sowjetunion teilnimmt. Jaschin hält einen Strafstoss (seine Spezialität) gegen Österreich und betreibt Schadensbegrenzung gegenüber Brasilien mit seinen Koryphäen Vavá, Pelé und Garrincha. Die schwedische Presse leitet das Zeitalter der Superlative ein: «Die UdSSR spielt mit zwölf Spielern, denn Jaschin ist zugleich Innenverteidiger und Torwart. Dieser Mann ist eine eiserne Wand.»

«France Football» ist begeistert von seinen Ausflügen, seinen Reflexen und seinem Stellungsspiel.

Zwar scheidet die Mannschaft im Viertelfinal aus, doch Jaschin wird zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Zwei Jahre später gewinnt das sowjetische Team den ersten Europapokal der Nationen, ausgetragen in Paris; eine nicht allzu harte Prüfung, nur vier Mannschaften bestreiten die Endrunde in Frankreich, die grossen westlichen Nationen haben erst gar nicht teilgenommen.

Die UdSSR spielt ein körperbetontes und stereotypes Spiel, behauptet sich aber, seit der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes 1956, als beste Mannschaft des Ostblocks. Ungarns «goldene Elf» hat es nicht überlebt, dass ihre besten Spieler ins spanische oder südamerikanische Exil gingen. Held des Pariser Finals ist Jaschin. Im Regen hält er die talentierten Jugoslawen, die den Sieg eigentlich verdient hätten, in Schach. Die Zeitschrift «France Football» ist begeistert von seinen Ausflügen, seinen Reflexen (trotz seiner stattlichen Grösse), seinem Stellungsspiel und seiner Vorausschau, seinem ruhigen Charisma.

«Die schwarze Spinne»

Bei der WM 1962 in Chile zählt die UdSSR zu den Anwärtern auf den Titel. Zur Vorbereitung geht die Sbornaja auf Tournee durch Südamerika, Siege gegen Uruguay, Argentinien und Chile unterstreichen ihren Ruf, der souveräne Jaschin erwirbt sich den Beinamen «schwarze Spinne». Doch als es dann so weit ist, enttäuscht die Mannschaft und scheidet vorzeitig aus.

Die sowjetische Presse benennt einen Schuldigen: Jaschin – gegen Kolumbien nicht bei der Sache, im Viertelfinal gegen Chile seltsam steif. Sie rät dem 33-Jährigen, die internationale Karriere zu beenden. Er habe betrunken gespielt (Jaschin hat ein Faible für Wodka). In den Monaten danach wird der Torwart ausgepfiffen, wenn er mit Dynamo unterwegs ist, die Fenster seiner Wohnung und sein Wolga werden demoliert.

«Niemals hätten die Offiziere des KGB, die die Nationalmannschaft begleiten, Jaschin in die Nähe von Alkohol gelassen», sagt Axel Wartanjan. «Tatsächlich war er schon bei der Ankunft geschwächt – das Geschwür –, und zu Beginn des Spiels gegen Chile hat er sich am Kopf verletzt. Er hätte gar nicht aufgestellt werden dürfen, aber der Kreml wollte, dass er spielt.»

So zugänglich und warmherzig, wie er ist, verehren die Menschen im Land ihren Champion.

Jaschin denkt daran, die Fussballschuhe an den Nagel zu hängen, besinnt sich aber, arbeitet hart: Training im Matsch, Laufen auf vereistem Boden, wie zu Beginn seiner Karriere. Und er kommt wieder auf die Füsse.

1963 ist seine beste Saison, er kassiert nur sechs Treffer in 27 Begegnungen (Dynamo wird Meister), hütet in Wembley das Tor der Weltauswahl, die anlässlich des hundertsten Geburtstags der Football Association gegen die englische Nationalelf antritt, und er erhält den Ballon d’Or als Europas Fussballer des Jahres. Kein Torwart war je damit ausgezeichnet worden, kein anderer hat ihn seither gewonnen. Überreicht wird ihm die Trophäe vor 100'000 Zuschauern im Lenin-Stadion.

So zugänglich und warmherzig, wie er ist, verehren die Menschen im Land ihren Champion, der zur Muskelentspannung ein Schlückchen kippt und eine Zigarette raucht, bevor er den Rasen betritt. Jaschin – eine Ikone des sowjetischen Minimalismus, ein schwarzes Rechteck auf grünem Grund, hätte Malewitsch gesagt, und nun auch ein internationaler Star.

Jaschin wird erneut zum besten Torhüter des Turniers gekürt.

Selbst in Spanien unter Franco, wo die EM 1964 stattfindet (die sowjetische Elf unterliegt im Final dem Gastgeber), bitten die Kinder ihn um ein Autogramm. Er ist das Gesicht einer verjüngten, aber immer noch roboterhaft spielenden Mannschaft, zwei Jahre später eine der grossen Attraktionen der Weltmeisterschaft in England, sein bestes Turnier. Dank der Paraden des alten Jaschin zermürbt das rote Kollektiv Italien und Ungarn, qualifiziert sich für den Halbfinal.

In Liverpool unterstützen die Zuschauer die UdSSR gegen die BRD, Hafenarbeiter skandieren seinen Namen, wie in einem Remake von Timoschenkos Film «Der Torwart». Jaschin wirft sich Uwe Seeler vor die Beine, dem Hamburger Stürmerstar, streckt sich, boxt den Ball mit der Faust. Aber er ist nicht unbesiegbar wie Kandidow: Die sowjetische Dampfwalze unterliegt den Deutschen. Dennoch wird Jaschin erneut zum besten Torhüter des Turniers gekürt.

Einzige bourgeoise Schwäche

«Ende der Fünfzigerjahre, auf einer Dynamo-Tournee in Chile», erzählt Jurij Koschel, «wird er in der Hotellobby von zwei Männern angesprochen. Sie würden gern mehr über den Kommunismus erfahren, ob er ein paar Minuten Zeit für sie hätte? Jaschin schwänzt das Training, sagt seiner Delegation nicht mal Bescheid und diskutiert zwei Stunden lang mit ihnen.»

Jaschin, der Grenzwächter des Klubs der Sicherheitsorgane, ist überzeugter Kommunist, ein Mann des Systems, Mitglied der Partei. Er und seine Frau Walentina, Journalistin bei Radio Moskau, sind ein sowjetisches Vorzeigepaar und werden vom Regime gehätschelt (eine Wohnung, ein Auto, extrem selten und der Nomenklatura vorbehalten).

Hätte es Jaschin nicht tatsächlich gegeben, hätte die poststalinistische Propaganda ihn erfunden.

Die Jaschins gehen ins Theater und fahren regelmässig aufs Land, wo der Torhüter seiner Leidenschaft frönt, dem Angeln. Im Zimmer ihrer Töchter hängt ein Leninporträt. Seine einzige bourgeoise Schwäche ist Hummer mit Mayonnaise, entdeckt in Frankreich, beim Europapokal der Nationen.

Er verkörpert das Beste des Homo sovieticus: ein junger Arbeiter, der es, von den staatlichen Strukturen geleitet, dank Disziplin und Opfergeist aus dem Nichts zu den höchsten Gipfeln geschafft hat. Gab es mal Schwierigkeiten, übte er Selbstkritik, um ein besserer Mensch zu werden, für seinen Verein, sein Vaterland und den Sozialismus – ein sagenhaftes Angebot von Real Madrid lehnt er ab.

Der eigenwillige Torhüter ist zum Anführer seiner Mannschaft geworden, aber im Dienste des Kollektivs. Jaschin sei ein Beispiel für den Aufstieg der UdSSR zum Gipfel der Sportnationen, ein Aufstieg, der begonnen habe, als Lenin..., heisst es in der ostdeutschen «Fussball-Woche» 1967. In diesem Jahr wird der Torhüter mit dem Leninorden ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung der Sowjetunion, eine Premiere für einen Fussballer.

Jaschin ist der Botschafter dieser Sowjetunion, die die Welt für sich einnehmen will.

Hätte es Jaschin nicht gegeben, hätte die poststalinistische Propaganda ihn erfunden. Es ist die Zeit des Tauwetters. Das Ende des Terrors und der Paranoia flösst den Menschen einen gewissen Optimismus ein. Millionen Häftlinge werden aus den Gulags entlassen, das grosse Warenhaus GUM und das Restaurant Praga eröffnen wieder, Moskau empfängt die Weltjugendspiele.

Sputnik, Laika und Gagarin machen sich auf den Weg zur Eroberung des Weltraums. Die Neuland-Kampagne steigert die Agrarproduktion, und Chruschtschow verspricht den sozialistischen Überfluss; dank Kybernetik und zentraler Steuerung der Wirtschaft werde die UdSSR die USA 1980 eingeholt haben.

Jaschin ist der Botschafter dieser Sowjetunion, die die Welt für sich einnehmen will. Mit seinem Lächeln und seinem beispielhaften Sportsgeist hebt er sich ab von den verschlossenen Gesichtern der Athleten des Ostblocks – ein wunderbarer Mensch, wird Franz Beckenbauer später sagen.

Er ist der Beweis dafür, dass sich das Regime verändert hat, dass der Stalinismus tot und begraben ist. Und so wird Jaschin nach Belgrad geschickt, um das Tor zu hüten für eine europäische Auswahl, die zugunsten der Opfer eines Erdbebens in Mazedonien gegen Jugoslawien antritt; nach Algier für ein Spiel zur Zehnjahresfeier des Aufstands gegen die Franzosen; nach Rio für ein Galamatch Brasilien gegen eine Auswahl der Fifa. Seinen Teamkameraden für einen Tag, den besten Fussballern der 1960er-Jahre, spendiert der sowjetische Patriot Kaviar und Wodka.

Pelé, Eusébio, Bobby Charlton, die Grössten sind gekommen, um ihn zu ehren.

Doch lang hält die Hochstimmung nicht an. Die Niederschlagung des Prager Frühlings – zwölf Jahre nach dem Einmarsch in Budapest – läutet das Ende einer möglichen Liberalisierung der UdSSR ein. Wieder kommt es zu politischen Prozessen, Dissidenten werden in psychiatrische Anstalten gesperrt, Chruschtschows Nachfolger Breschnew führt einen geistig verwirrten Staat, der die Hälfte der Ressourcen für die Armee aufwendet.

1970, drei Jahre nach seinem letzten Spiel mit der Nationalmannschaft, beendet Jaschin seine Karriere. Ein Jahr später feiern ihn über 100'000 Zuschauer im Lenin-Stadion. Pelé, Eusébio, Bobby Charlton, die Grössten sind gekommen, um ihn zu ehren, auch der Fifa-Präsident. Zu Tränen gerührt geht Jaschin unter donnerndem Applaus in der zweiten Halbzeit langsam vom Rasen.

Auf erstaunliche Weise fügt sich sein Leben in die Konturen sowjetischer Geschichte: Geboren im Jahr, als Stalin die Macht auf sich vereint, ausgebildet unter der Herrschaft eines Tyrannen, entfaltet er sein Können in jener Zeit, als die UdSSR glauben machen will, sie verkörpere die Modernität; und er hört auf, als das System seinen Zerfall einleitet, die Wirtschaft erstarrt, Korruption und ethnische Spannungen das Land vergiften. Keiner in der Sowjetunion glaubt mehr an die Unfehlbarkeit der Partei, die Menschen trinken und betrügen, Moskau hat die Peripherie seines grossen Reichs nicht mehr unter Kontrolle.

Jaschin wird 1984 das rechte Bein amputiert, fünf Jahre später das linke.

Auch der Fussball wird von diesen Übeln zerfressen. In jeder Republik gibt es nun eine Mannschaft, die sehr stark ist und unterstützt wird von lokalen Politbaronen, stellvertretende Nationalmannschaften, entschlossen, sich mit den Moskauer Klubs zu messen. Immer mehr Spiele sind manipuliert, enttäuschte Fans prügeln sich in der Nähe der Stadien und auf den Tribünen. In dieser Zeit hat Jaschin verschiedene Funktionen bei Dynamo Moskau inne, im sowjetischen Sportkomitee, im Fussballverband, nichts Aufregendes.

«Solschenizyn hatte es vorausgesagt: Sobald man beginnt, die Wahrheit zu sagen, fällt alles in sich zusammen», schreibt Emmanuel Carrère in «Limonow». Gorbatschow, der neue Herr im Kreml, konstatiert, dass «alles verfault» ist – die UdSSR und ihr Grenzwächter zerfallen nun in verblüffendem Tempo. Jaschin wird 1984 das rechte Bein amputiert, fünf Jahre später das linke. Nach mehreren Schlaganfällen, halbseitig gelähmt und an Magenkrebs leidend, stirbt er im März 1990, mit gerade mal sechzig. Zigtausende Moskauer nehmen im Dynamo-Stadion an seinem Sarg Abschied.

Drei Monate danach, bei der WM in Italien, scheidet die Sowjetunion in der Vorrunde aus. Im Jahr darauf gesellt sie sich zu Lew Jaschin auf den Friedhof.

Aus dem Französischen von Thomas Brovot.

