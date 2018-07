Ist Wir ein Wir für ewig?

Ist der Fussball der Seismograf für die wichtigen Dinge des Lebens, für die politische und wirtschaftliche Verfassung des Landes? Und wenn wir kein Wir im Team sind, sind wir dann auch kein Wir in diesem Land?

Muss ich meinen Pass abgeben, wenn ich nicht an das Wir glauben will?

Ist Jogi Löw nun der Bundestrainerpräsident und eine Legende oder ein Irgendetwas namens Löw? An welchem Strand joggt er in seinem blauen XS-Shirt, und wo trinkt er mit dunkler Sonnenbrille seinen Espresso, oder fährt er gerade mit seinem 60-jährigen Oldtimer-Cabrio durch den Schwarzwald? Wann isst Löw im Kanzleramt in Berlin mit der Hausherrin sein Cordon bleu?

Was machen nun die Schreihals-TV-Reporter, wenn sie nicht mehr «Unfassbar!!!», «Unglaublich!!!», «Ich werde verrückt!!!» brüllen können?

Wälzt sich Neymar jr. mit schmerzverzerrtem Gesicht im Sand an der Copacabana?

Warum ist Gigi Buffon, der doch sagte, er wolle bis zum Ende der WM mit einem Schnorchel unter Wasser bleiben und nichts davon mitbekommen, frühzeitig in Paris aus der Seine wieder aufgetaucht, auf einer Vespa mit einem PSG-Schal um den Hals?

Lebt Diego Maradona noch? Warum gibt es keine Fotos mehr, auf denen er mit knallroter Sonnenbrille und verspiegelten Gläsern rauchend, schmusend und schwankend von irgendeinem Balkon winkt?

Kombinieren die Spanier noch, und wissen sie immer noch nicht, wo das Tor steht?

Was muss jetzt bald in verschiedenen Pässen zwingend stehen: Schweizer Fussballer für ewig (SFP)? Und müssten die Chefs von Schweizer Grossfirmen nicht auch zwingend einen Schweizer Pass haben?

Ist der Ball auch nach Russland noch rund?

Und ist er es in vier Jahren, wenn wir bei Glühwein und mit dicker Jacke und Moonboots, die Weihnachtseinkäufe unter dem Arm, schlotternd beim Publicviewing im Kerzenlicht die nächste WM in Katar verfolgen?

Warum können die Trainer heute nicht einfach «gehts raus und spielts Fussball» sagen, wie Franz Beckenbauer 1990, als er noch der schwebende Kaiser und eine Lichtgestalt war?

Ist Wir ein Wir für ewig? Ist Gigi aber einer für uns alle? (Tages-Anzeiger)