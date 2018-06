So geht es für die Schweiz weiter

Wann: Dienstag, 3. Juli, 16.00 Uhr in St. Petersburg.

Der Gegner: Die Schweiz hat 28 Mal gegen die Skandinavier gespielt. Es resultierten 11 Siege, 7 Unentschieden und 10 Niederlagen. Das Torverhältnis ist dafür mit 42:46 aus Schweizer Sicht leicht negativ.

Die erste Partie: Die Schweiz gewann am 6. Juni 1920 im Olympiastadion von Stockholm durch ein Tor von Frédéric Martenet 1:0.

Die letzte Partie: Am 27. März 2002 trennten sich die beiden Teams in Malmö 1:1 unentschieden. Den Schweizer Ausgleichstreffer erzielte Ricardo Cabanas.

Der Weg der Schweden an die WM: In der europäischen Vorrundengruppe A wurde Schweden Zweiter und schaffte es dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Holland in die Barrage. Dort setzte sich der Aussenseiter dank disziplinierter Mannschaftsleistung und einem massierten Abwehrriegel mit dem Gesamtskore von 1:0 gegen Italien durch.

Der Weg der Schweden in Russland: Sie starteten mit einem 1:0-Sieg in Nischni Nowgorod gegen Südkorea ins Turnier. Anschliessend unterlagen sie Deutschland in Sotschi nach einem Gegentreffer weit in der Nachspielzeit 1:2. Mit einem 3:0 gegen Mexiko schafften sie nicht nur den Achtelfinaleinzug, sondern sicherten sich auch noch den Gruppensieg.

Der Star: Emil Forsberg. Der Offensivmann von RB Leipzig ist der Einzige im ansonsten spielerisch biederen Kollektiv, der einen Hauch Genialität verbreitet. Die Wahl erfolgt auch mangels Alternativen, ein Überspieler wie Zlatan Ibrahimovic ist weit und breit nicht mehr auszumachen.

Grösste Erfolge: Olympia-Gold 1948, WM-Final 1958. Zwölf Endrundenteilnahmen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)