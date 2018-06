So gelingt der perfekte Fallrückzieher

Die Fussball-Weltmeisterschaft hat begonnen. Die total 64 Spiele versprechen viele und hoffentlich auch spektakuläre Tore. Vielleicht auch wieder ein Fallrückzieher? Zuletzt verzückten uns Cristiano Ronaldo und Gareth Bale mit einem solchen Kunststück. Nur: Was macht ihn so speziell? Wieso passieren solche Tore so selten?

Assistiert von drei U-21-Spielern von GC erklärt Marisa Wunderin, Sportwissenschaftlerin beim Bundesamt für Sport und Trainerin der YB-Frauen, oben im Video die notwendige Technik, welche Kräfte wirken – und sagt, wann das Bein die Geschwindigkeit eines Helikopter-Rotorblattes erreicht. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)