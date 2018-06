Spanien feiert glücklichen Erfolg gegen Iran

Fast ununterbrochen rannte Spanien gegen das iranische Bollwerk an. Eine Halbzeit lang taten sie dies reichlich uninspiriert und fantasielos. Erst nach der Pause brachten die iberischen Ballkünstler etwas mehr Kreativität ins Spiel - und wurden bald belohnt.

In der 54. Minute war es Diego Costa, der mit seinem bereits dritten Turniertor die Spanier erlöste. Er wurde im Strafraum von Andres Iniesta angespielt, drehte sich um die eigene Achse, und via Verteidiger Rezaeian flog der Ball nochmals an sein Bein und ins Tor.

Die Führung war verdient, aber brilliert hatten die Spanier nicht. Sie rieben sich immer wieder am doppelten Abwehrriegel der vom portugiesischen Trainer Carlos Queiroz sehr defensiv eingestellten Iraner auf. Meist sah sich der ballführende Spanier neun oder zehn Persern gegenüber. Sie waren aber nicht bereit, übermässig viel zu riskieren. Und gerieten letztlich nicht in die ungemütliche Situation, den Sieg mit vollem Risiko suchen zu müssen.

Treffer aberkannt

Ins Auge hätte der eher minimalistische Auftritt dennoch gehen können. Bei der lange Zeit besten Chance der Iraner traf Saeid Eztolahi nur acht Minuten nach dem 1:0 ins Tor – allerdings aus knapper Offside-Position. Neun Minuten vor Schluss verpasste Mehdi Taremi mit einem Kopfball den Ausgleich ebenfalls nur knapp.

Die Szenen machten deutlich, dass die spanische Hintermannschaft – wie beim 3:3 gegen Portugal – keinen sehr sattelfesten Eindruck macht. Vor allem die Aussenpositionen, wo auf der rechten Seite der wieder genesene Dani Carvajal Nacho, den zweiten Torschützen vom Portugal-Spiel, ersetzte, hatten ab und zu Probleme.

Starke Defensive

Am Ende machte der Iran aber zu wenig, um nach dem 1:0 gegen Marokko einen zweiten glückhaften Punkt oder sogar Sieg einzufahren. Ausser einem 1:1 gegen Schottland 1978 haben sie alle weiteren sechs Spiele gegen europäische Mannschaften verloren. Queiroz musste in der Verteidigung den verletzten Roozbeh Cheshmi ersetzen, doch die Hintermannschaft stand dennoch sehr solide. Nach vorne spielte sein Team aber erst nach dem Rückstand.

Spaniens Aushilfscoach Fernando Hierro stellte im Vergleich zum ersten Spiel auf eine etwas offensivere Aufstellung um. Iniesta rückte ein wenig nach hinten, dafür kam Lucas Vazquez anstelle von Koke zum Einsatz. Eine nachhaltige Empfehlung konnte der Stürmer von Real Madrid aber nicht abgeben. Dennoch sind die Spanier auf Kurs Richtung Achtelfinals. Zum Abschluss gegen das bereits ausgeschiedene Marokko reicht ein Unentschieden.

Telegramm und Rangliste



Iran - Spanien 0:1 (0:0)

Kasan. - 42'718 Zuschauer. - SR Cunha (URU). - Tor: 54. Costa 0:1.

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haj Safi (69. Mohammadi); Ebrahimi, Ezatolahi; Ansarifard (74. Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (86. Ghoddos); Azmoun.

Spanien: De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Iniesta (71. Koke); Silva, Isco, Vazquez (79. Asensio); Costa (89. Rodrigo).

Bemerkungen: Iran ohne Cheshmi (verletzt).

Verwarnungen: 79. Amiri (Foul). 91. Ebrahimi (Foul).

Weiteres Resultat der Gruppe B: Portugal - Marokko 1:0 (1:0).

Rangliste: 1. Portugal 2/4 (4:3). 1. Spanien 2/4 (4:3). 3. Iran 2/3 (1:1). 4. Marokko 2/0 (0:2). (sda)