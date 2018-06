Warum Fussball so schädlich ist für das Knie

Die Schweizer Fans haben mitgelitten. Valon Behrami, der Schweizer Vorzeigekämpfer, schleppte sich gegen Brasilien übers Feld – bis er 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde. Die Adduktoren, aber auch das Knie, seine Problemzone, machten ihm zu schaffen. Wer Behrami nach den Spielen gehen sieht, der merkt sofort: Seine Knie haben ihre besten Tage definitiv hinter sich. Doch damit steht er nicht allein da.

So gelingt der perfekte Fallrückzieher Die erste Folge von «Sportslab» lüftet das Geheimnis des spektakulärsten aller Tore. (Abo+)

Wieso haben so viele Fussballer Knieprobleme? Tony Pirrello, Co-Leiter der Sportmedizin im Sportzentrum Magglingen, gibt in der zweiten Folge von «Sportslab» Auskunft – und erklärt, was die häufigsten Probleme verursacht. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)