Woran Fussballer am meisten leiden

Der Kreuzbandriss zieht für Fussballer eine lange Pause nach sich, oder – je nach Alter – gar das Karriereende. Entsprechend fürchten sich Spieler vor Knieproblemen. Zuletzt bangten Schweizer Fans um Valon Behrami, der im Eröffnungsspiel ausgewechselt werden musste.

Wieso haben so viele Fussballer Knieprobleme? Tony Pirrello, Co-Leiter der Sportmedizin im Sportzentrum Magglingen, gibt in der zweiten Folge von «Sportslab» Auskunft – und erklärt, was die häufigsten Probleme verursacht.

(Tages-Anzeiger)