Argentinien rettet sich spät in den Achtelfinal

Argentinien wendet das Aus an der WM in extremis ab. Dank des späten 2:1-Siegtreffers von Marcos Rojo gegen Nigeria und günstigem Verlauf im Parallelspiel retten sich die Gauchos in die Achtelfinals. Verbessert, aber nicht überzeugend - so verhinderte der in den ersten beiden Gruppenspielen gestrauchelte WM-Finalist von 2014 das Worst-Case-Szenario in Russland. Der 2:1-Erfolg gegen Nigeria verhalf zum Einzug in die K.o.-Phase, weil Kroatien gegen Island im zweiten Anzug nicht verlor (und 2:1 gewann).

Lionel Messi brachte die Argentinier mit dem 1:0 nach einer knappen Viertelstunde zunächst auf Kurs. Das beruhigte die angespannten Nerven der Argentinier sichtlich, doch zum Ausgleich kam es zu Beginn der zweiten Halbzeit dennoch. Victor Moses verwandelte einen strittigen Foulpenalty sicher.

Als die Argentinier in den Schlussminuten verzweifelt und mit der Wut im Bauch anrannten, tauchte einer vor dem Tor auf, mit dem die Nigerianer wohl nicht rechneten. Der aufgerückte Innenverteidiger Marcos Rojo, einer von fünf Neuen in der argentinischen Startelf gegenüber dem 0:3 gegen Kroatien, traf eine Flanke per Volley perfekt zum entscheidenden 2:1.

Statt als Gruppenletzter zu scheitern, retteten sich die viel kritisierten Argentinier in die K.o.-Phase. Dort treffen sie am kommenden Samstag auf Frankreich, den Ersten der Gruppe C.

Nigeria - Argentinien 1:2 (0:1)

St. Petersburg. - 64'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 14. Messi 0:1. 51. Moses (Foulpenalty) 1:1. 86. Rojo 1:2.

Nigeria: Uzoho; Balogun, Ekong, Omeruo (90. Iwobi); Moses, Etebo, Mikel, Ndidi, Idowu; Iheanacho, Musa (92. Nwankwo).

Argentinien: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (80. Agüero); Perez (61. Pavon), Mascherano, Banega, Di Maria (72. Meza); Messi, Higuain.

Bemerkungen: 34. Freistoss an den Pfosten von Messi. Verwarnungen: 32. Balogun (Foul). 49. Mascherano (Foul). 65. Banega (Foul). 91. Mikel (Foul). 94. Messi (Unsportlichkeit).

Resultate: Island - Kroatien 1:2 (0:0). Nigeria - Argentinien 1:2 (0:1).

Rangliste: 1. Kroatien 3/9 (7:1). 2. Argentinien 3/4 (3:5). 3. Nigeria 3/3 (3:4). 4. Island 3/1 (2:5). - Kroatien im Achtelfinal gegen Dänemark, Argentinien gegen Frankreich. (sda)