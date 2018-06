Das Geheimrezept für den perfekten Penalty

Es ist kein Zufall, dass Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bei der WM in Russland beide schon einen Penalty verschossen haben. Vielmehr bestätigt es eine Studie. «Nach Gewinn einer individuellen Trophäe, beispielsweise dem Ballon D'Or, sinkt die Quote der verwerteten Strafstösse», erklärt Daniel Birrer, Sportpsychologe in Magglingen. Die Spieler seien mehr im Fokus, der Druck steigt – und sie werden von den gegnerischen Goalies genauer studiert.

Schmerzhafte WM-Erinnerungen im Zusammenhang mit Penaltys hat auch die Schweiz. Ohne ein Gegentor zu kassieren, gewann die Schweiz bei der WM 2006 die Gruppe – vor Frankreich. Damit entging das Team im Achtelfinal Spanien und traf stattdessen auf die Ukraine. 0:0 lautete das Resultat nach 90 Minuten regulärer Spielzeit und 30 Minuten Verlängerung. Penaltyschiessen. Auch da blieb die Schweiz weiterhin torlos und schied aus.

Wie schlecht die Schweizer Penalty-Quote an Weltmeisterschafts-Endrunden ist, wie man Penaltys richtig schiesst – und was ein Torschütze für seine nachfolgenden Teamkollegen machen kann, sehen Sie oben im Video.

So gelingt der perfekte Fallrückzieher Die erste Folge von «Sportslab» lüftet das Geheimnis des spektakulärsten aller Tore.

Woran die meisten Fussballer leiden Die zweite Folge von «Sportslab» erklärt, wieso so viele Fussballer an Knieproblemen leiden.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)