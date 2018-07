Der Lehrling von Neymar und der Retter der Hühnerfarm

Hugo Lloris: Sicherheit

auf der ganzen Linie



Sollte Frankreich Weltmeister werden, wird er den nationalen Medien kaum eine Schlagzeile wert sein. Zu schillernd sind die Namen vor ihm: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann oder Paul Pogba. Dabei hat Torhüter Hugo Lloris einen grossen Anteil am Erfolg der Franzosen. Mit seiner überragenden Parade im Viertelfinal gegen Uruguay kurz vor der Halbzeit sorgte der 31-Jährige dafür, dass hinterher von einem ungefährdeten Sieg geschrieben wurde.

Auch im Halbfinal gegen Belgien war Frankreichs Captain spielentscheidend: Toby Alderweirelds Schuss in der 21. Minute zu parieren, war auch für einen Topgoalie keine Selbstverständlichkeit. Auf der Linie gehört Lloris zu den Weltbesten, und mit seiner Ausstrahlung vermittelt er seinen Vorderleuten viel Ruhe.

Samuel Umtiti: Depp, Held und der Fast-Eklat



Spätestens nach dem Halbfinal müssten sie ihn eigentlich kennen in Frankreich. Schliesslich war es Samuel Umtiti, der mit seinem Kopftor die Franzosen in den Final schoss. Dennoch unterlief dem französischen Pressechef Philippe Tournon bei der Medienkonferenz vor dem Final gegen Kroatien ein Lapsus – er stellte den Journalisten VUmtiti vor. Der Innenverteidiger verwarf die Hände, stand auf und lief in Richtung Ausgang. Unter Gelächter der anwesenden Medienvertreter kehrte er aber umgehend mit belustigtem Gesichtsausdruck zurück, setzte sich hin, worauf Tournon schmunzelnd sagte: «Voilà, Samuel Pogba.»

Etwas weniger lustig verlief für den 24-Jährigen der Start ins Turnier. Beim vermeintlichen Selbstläufer gegen Australien zum Auftakt verursachte er mit einem Handspiel im eigenen Strafraum einen Elfmeter, der zum 1:1 führte. Dank eines Eigentores (und der Torlinientechnik) schafften es die Franzosen zwar noch zum ­knappen Sieg, Umtiti war der Spott jedoch sicher. Im Internet kursierten zahlreiche Fotomontagen, die ihn mit ausgestrecktem Arm vor einem Basketballkorb zeigten.

Ousmane Dembélé:

Der Streik rächt sich



Er schien auf bestem Weg, sich einen WM-Stammplatz zu erspielen. Dank einer überragenden Saison bei Borussia Dortmund galt Ousmane Dembélé als einer der grossen Hoffnungsträger einer neuen, jungen und wilden Generation. Doch dann klopfte der FC Barcelona an, Dortmund verkaufte ihn nicht einfach so, und Dembélé wollte seinen Transfer mittels Streik erzwingen – am Schluss durfte er für rund 120 Millionen Euro doch nach Barcelona.

Dumm nur, dass er durch seinen Protest kaum eine Saisonvorbereitung absolvieren konnte, sich (wohl auch deshalb) verletzte, lange ausfiel und danach nicht richtig in Tritt kam. Noch dümmer: Didier Deschamps fand Dembélés Trotz-Aktion nicht lustig. «Er hat uns in Schwierigkeiten gebracht. Dieses Benehmen gehört sich nicht», sagte der Nationaltrainer. Die Quittung: Nur zweimal stand der 21-Jährige an der WM in der Startaufstellung – beim Start gegen Australien und im unbedeutenden Abschluss der Gruppe gegen Dänemark. In der K.-o.-Phase kam er gerade mal zwei Minuten zum Einsatz. Als späte Quittung seines Streiks wird Dembélé den heutigen Final zumindest am Anfang von der Ersatzbank aus verfolgen müssen.

Kylian Mbappé:

Der Wirbelwind



Er ist schnell. Er ist spektakulär. Er ist jung. Kurz: Kylian Mbappé ist eine der grossen Figuren dieser Weltmeisterschaft. Insbesondere beim Achtelfinalsieg gegen Argentinien trumpfte der 19-Jährige gross auf: Er erzielte zwei Tore, holte einen Penalty und gefährliche Freistösse heraus. Argentinische Medien spotteten, dass die ­älteren Herren der Albiceleste in Gefahr liefen, sich zu erkälten, wenn der junge Wirbelwind an ihnen vorbeisprintete.

Eine Augenweide war auch sein Absatztrick nach einer Drehung, mit dem er im Halbfinal gegen Belgien beinahe einen Treffer vorbereitete. Es scheint, als habe Mbappé nach seinem Transfer zu Paris Saint-Germain im vergangenen Sommer viel vom Pariser Königstransfer Neymar gelernt. Vielleicht ein bisschen zu viel. Beim Stand von 2:0 im Viertelfinal gegen Uruguay fiel der Jungspund mit aufreizenden Kabinettstücken auf, was die Gegner offensichtlich provozierte. Auf einen leichten Rempler eines Uruguayers reagierte das Supertalent so, wie es sein Lehrmeister an dieser WM tat: mit Schauspielerei. Das wiederholte er in den Schlussminuten des Halbfinals.

Für den Final der Weltmeisterschaft ist es zu hoffen, dass sich Mbappé wieder die positiven Eigenschaften seines Vereinskollegen zum Vorbild nimmt: spektakulären Fussball.

Olivier Giroud: Der tor(schuss)lose Stürmer



Normalerweise wird ein Stürmer an seinen Toren gemessen. Bleiben diese aus, wird er schnell einmal infrage gestellt – und in der Regel bald ersetzt. Nicht so Olivier Giroud.

Der 31-Jährige gehört zum festen Stamm von Didier Deschamps, obwohl er in Russland noch ohne Treffer ist. Und nicht nur das: In 465 WM-Minuten (exklusive Nachspielzeit) schoss Giroud nicht ein einziges Mal aufs gegnerische Tor. Deshalb ist er das perfekte Beispiel dafür, dass ein Mittelstürmer nicht immer nur auf den Abschluss reduziert werden kann. Denn der 1,93 Meter grosse und über 90 Kilogramm schwere Stürmer verarbeitet nach vorne gespielte Bälle, schirmt sie ab, reisst Löcher in der gegnerischen Abwehr auf und verrichtet auch defensiv wertvolle Arbeit. Und wer weiss: Vielleicht ist es ja ausgerechnet Giroud, der Frankreich mit seinem ersten Torschuss zum Weltmeister macht.

Ivan Rakitic: Aus Möhlin zur Krönung in Moskau



Erstmals bestreitet heute ein Fussballer mit Schweizer Pass den WM-Final. Es ist ein historischer Tag für Ivan Rakitic. Und seine kroatische Auswahl, für die er sich als 21-Jähriger entschieden hat. Am Freitag betonte Rakitic an einer Pressekonferenz im Luschniki-Stadion noch einmal seinen Stolz auf das rot-weiss karierte Trikot, er spricht von Leidenschaft und davon, Ehre für Kroatien einlegen zu wollen. Der 30-jährige Rakitic ist Weltklasse, aufgewachsen in Möhlin, ausgebildet beim FC Basel und in Schweizer Nachwuchsauswahlen bis zur U-21, verfeinert bei Schalke und Sevilla, zur Vollendung gebracht ab 2014 bei Barcelona. Er gewann nebst mehreren nationalen Titeln die Europa League, die Champions League, den Weltpokal. Am Sonntag bestreitet Rakitic das 71. Wettbewerbspiel in dieser Saison, kein anderer Profi weltweit hat mehr absolviert. Die grandiose Karriere des kleinen Ivan aus Möhlin steht in Moskau vor der Krönung. Sein WM-Titel wäre –nun, ja – auch ein Beleg für die starke Schweizer Nachwuchsarbeit.

Dejan Lovren: Abwehrchef mit seltsamen Parolen



Die Defensive Kroatiens operiert rustikal und ist nicht mit Weltgrössen besetzt. Abwehrchef Dejan ­Lovren immerhin ist beim FC ­Liverpool engagiert, er ist kräftig, robust, zweikampfstark, aber wie seine Verteidigerkollegen eher nicht so schnell. Nach dem 2:1 gegen England im WM-Halbfinal stand Lovren lange bei den Journalisten, es war ihm ein besonderes Anliegen, die britischen Medien daran zu erinnern, wie euphorisch deren Vorberichterstattung gewesen war. Er empfand das als beleidigend für Kroatien. Wenn es darum geht, auch mal selber seltsame Parolen zu schwingen, ist Lovren weniger zimperlich. In der Vorrunde rezitierte er nach dem 3:0 gegen Argentinien kriegsverherrlichende Rockmusik-Songzeilen.

Ivan Perisic:

Der «Franzose»



Seit 1982 nahm immer mindestens ein Spieler von Inter Mailand und Bayern München am WM-Final teil. Bayerns Corentin Tolisso spielt bei Frankreich keine Hauptrolle, die Inter-Spieler Marcelo Brozovic und vor allem Ivan Perisic bei den Kroaten dagegen schon. Mit einer überragenden Vorstellung führte Perisic sein Team gegen England in den Final, er schoss ein Tor, bereitete das zweite vor, war die auffälligste Figur. «Keiner könnte glücklicher sein als ich, gegen Frankreich zu spielen», sagt Perisic.

Mit 17 wechselte er nach Sochaux, der Lohn half der Familie, den Vater plagten erhebliche Geldsorgen, dessen Hühnerfarm konnte gerettet werden. Zwei Jahre verbrachte Perisic in Sochaux, er spricht seither Französisch, aber nur ungern über die Umstände seines Wechsels in die Provinz («es war kompliziert»). Über KSC Roeselare und Brügge schaffte er später als Torschützenkönig Belgiens den Aufstieg zu Dortmund, via Wolfsburg ging es zu Inter. ­Möglicherweise setzt Perisic seine Reise durch Europa bald fort. José Mourinho wollte den linken ­Flügel bereits vor einem Jahr zu Manchester United holen, Inter lehnte eine 50-Millionen-Franken-Offerte ab. Nun dürfte Perisics Marktwert noch mal gestiegen sein – trotz seiner bereits 29 Jahre. Einen WM-Helden präsentiert jeder Topclub gerne als Hoffnungsträger.

Luka Modric: Als

Weltmeister vor Gericht?



Wenn man Luka Modric von nahe sieht, zum Beispiel nach einer Partie in der Interviewzone, ist man erstaunt, wie schmächtig der kleine Spielmacher ist. Offizielle 65 Kilogramm verteilen sich auf 1,72 m Körpergrösse, auf dem Feld aber ist der 32-jährige Edeltechniker ein Gigant. Modric sagt, für den WM-Titel würde er alle Triumphe mit Real Madrid eintauschen. Er rannte und kämpfte in den letzten drei Partien in der Verlängerung wie mehrere Kollegen teilweise mit Krämpfen in den Beinen. Den Justizproblemen zu Hause dagegen kann er nicht davonlaufen, Modric ist wegen Falschaussage in einem Korruptionsskandal angeklagt. Führt er Kroatien zum WM-Titel, wird er möglicherweise als Weltfussballer vor Gericht stehen.

Zlatko Dalic: Der Trainer, der aus dem Nichts kam



Eine WM-Finaltrainer-Biografie liest sich normalerweise anders. NK Varazdin, HNK Rijeka, Dinamo Tirana, NK Slaven Belupo, Al Faisaly, Al Hilal B und immerhin auch A, Al Ain – das waren die Stationen von Zlatko Dalic, ehe er im Oktober in der Not als kroatischer Nationalcoach eingesetzt wurde. Am zweitletzten Spieltag der WM-Qualifikation hatte Kroatien nur ein 1:1 gegen die abgeschlagenen Finnen erreicht. Island und damit Rang 1 waren weit weg für Kroatien, es ging in der letzten Runde im Direktduell in der Ukraine darum, Gruppenzweiter zu werden und das Playoff zu erreichen. Die Stimmung im Team war miserabel, der erfolglose, unbeliebte Trainer Ante Cacic wurde deshalb entlassen. Eine prominentere Lösung als Dalic war auf die Schnelle nicht verfügbar.

Die Kroaten gewannen in Kiew gegen lange Zeit drückend überlegene Ukrainer 2:0, Andrej Kramaric schoss beide Tore. Einen Monat später trafen sie im Playoff auf Griechenland und siegten zu Hause mit einer überzeugenden Vorstellung 4:1. Dalic sprach erstmals von der «grossartigen Mentalität» im Nationalteam. Im Rückspiel genügte Kroatien ein 0:0 locker, um doch noch die WM-Teilnahme sicherzustellen. In Russland setzte Dalics Team in den letzten Wochen zum Höhenflug an. Der 51-Jährige wird in den nächsten Jahren bestimmt noch den einen und anderen bekannten Arbeitgeber ausserhalb von Kroatien und Albanien, Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten finden. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)