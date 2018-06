Video: Ronaldo ist ungedeckt und trifft per Kopf

Gegen Spanien (3:3) erzielte Cristiano Ronaldo einen Hattrick und verhinderte damit beinahe eigenhändig eine Auftaktpleite. Im zweiten Gruppenspiel gegen Marokko benötigte der Portugiese gerade mal vier Minuten, um da weiterzumachen, wo er gegen Spanien aufgehört hatte.

Zugegeben, die Afrikaner machten es dem 33-Jährigen leicht. Nach einem Eckball vergass die marokkanische Defensive den Superstürmer, er kam sträflich alleine zum Kopfball. CR7 liess sich nicht zweimal bitten, der Favorit führte 1:0.

Neu mit Bart

Ach ja, auch modisch hat sich Ronaldo wieder was Neues einfallen lassen. Nun tritt er mit einem kleinen Kinnbärtchen an. Es scheint bisher Glück gebracht zu haben.

Ronaldo is doing everything he can to remind eveyone who the GOAT is... he’s now grown an actual goatee ???????? #PORMAR #WorldCup pic.twitter.com/Pef3efUvMW