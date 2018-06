Video Im zweiten WM-Spiel setzt sich Uruguay gegen Ägypten verdient durch. Das einzige Tor in Jekaterinburg fällt kurz vor Schluss. Mehr...

Sport kompakt +++ Ambri-Verteidiger wechselt in die NHL +++ Thibaut Pinot muss für die Tour Forfait geben +++ Golfstars starten desaströs ins US Open +++ Buemi holt in Le Mans die Pole +++ Mehr...