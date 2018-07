Diese WM-Spieler haben begeistert

736 Spieler reisten an die WM-Endrunde nach Russland. In der Bildstrecke sehen Sie, welche 11 bisher besonders positiv aufgefallen sind. Die vorgeschlagene Aufstellung in einem 3-4-1-2-System ist zugegebenermassen etwas sehr offensiv ausgerichtet. Aber das gefällt uns doch allen, oder?

Sind Sie zufrieden mit der Auswahl? Oder haben Sie andere Vorschläge? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.

