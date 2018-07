Doppelpack für die Zukunft

Im Internet kursieren viele Listen mit Aufstellungen, wie Frankreich auch spielen könnte. Es sind drei oder gar vier Teams, die man sich problemlos in einem WM-Halbfinal 2018 vorstellen könnte.

Im Sturm spielen etwa Kingsley Coman, Anthony Martial, ­Karim Benzema, Franck Ribéry oder Alexandre Lacazette. Auch in der Verteidigung ist das ­Gedränge an prominentem Personal beeindruckend, vor allem weil viele junge Akteure nach­rücken, etwa der 19-jährige Dayot Upamecano von Leipzig oder Manchester ­Citys Aymeric Laporte (24).

Nationaltrainer Didier Deschamps hat dieser Tage mal ­gesagt, er mache sich um die ­Zukunft Frankreichs keine Sorgen. Er sagt: «Es wird vielmehr nicht einfach werden, all diese Talente im Nationalteam zu ­integrieren.» Das gilt umso mehr, weil seine Equipe bereits an dieser WM die zweitjüngste des Turniers (nach Nigeria) ist.

Die beiden Plätze in der zentralen Abwehr etwa nehmen Raphael Varane und Samuel Umtiti ein, 25 ist der eine und 24 der andere, ihre Arbeitgeber von Weltrang heissen Real Madrid und FC Barcelona. Sie dürften noch einige Zeit Frankreichs Bollwerk bilden. Dabei sind sie bereits heute die beste Innenverteidigung der Welt. So wie es einst die Spanier Gerard Pique und Sergio Ramos waren und später Mats Hummels und ­Jérôme Boateng bei Deutschland – übrigens: die beiden letzten weltmeisterlichen Abwehrduos.

Der Vergleich mit Ramos

Wenn man den Vergleich mit den stilprägenden Innenverteidigern der letzten Jahre, zu denen auch die Brasilianer Thiago Silva und mit Abstrichen Miranda gehören, weiterspinnen möchte, fällt auf, wie gut sich auch Varane und Umtiti ergänzen. Der elegante Varane, 1,92 m gross, glänzt wie Pique, Hummels oder Silva mit kluger Spieleröffnung, er organisiert den Sicherheitsdienst mit Erhabenheit, vieles wirkt bei ihm leicht und locker.

Umtiti dagegen, 10 Zentimeter kleiner geraten als Varane, ist ein kompromissloser Zweikämpfer, wie Ramos, Boateng oder ­Miranda. Er ist konsequent, aber nicht fies (was ihn möglicherweise von Ramos unterscheidet), und hat bereits bewiesen, entscheidende Kopftore erzielen zu können (was ihn wiederum sehr mit Ramos verbindet).

Im Halbfinal gegen Belgien gelang Umtiti nach einem Eckball der 1:0-Siegtreffer, er hat ­damit in der K.-o.-Phase einer WM ein Tor mehr erzielt als Cristiano Ronaldo und Lionel Messi an je vier Turnieren zusammen. «Das ist ein wunderschöner Tag für mich», sagte Umtiti, «aber wenn wir den Final verlieren, wird das Tor bloss für die Statistik sein.»

Samuel Umtiti ist in Kameruns Hauptstadt Yaoundé geboren, und sein Treffer reiht sich tatsächlich in eine interessante Bilanz ein – vier der letzten sechs französischen Tore in WM-Halbfinals haben nun Abwehrspieler mit afrikanischen Wurzeln erzielt. 1982 gegen Deutschland (3:3, 4:5 nach Elfmeterschiessen) traf Marius Trésor, 1998 gegen Kroatien (2:1) war Lilian Thuram zweimal erfolgreich. Für Frankreichs Rekordnationalspieler Thuram waren es die zwei einzigen Tore in der Auswahl, Umtiti hat in 24 Einsätzen schon dreimal getroffen.

Einst Hummels unterlegen

Auch Umtitis Partner Varane erzielte in Russland ein Tor – auch er mit dem Kopf nach einer Standardsituation. Im Viertelfinal gegen Uruguay (2:0) traf er zum 1:0, den Freistoss hatte Antoine Griezmann serviert, Vorlagengeber zuletzt auch gegen Belgien. Vor vier Jahren hatte Varane beim 0:1 im WM-Viertelfinal gegen Deutschland noch das Kopfballduell nach einem Freistoss verloren – gegen Mats Hummels. «Das ist eine schöne Geschichte. Aber für mich ist das wohl weniger interessant als für die ­Medien», sagte Varane.

Raphael Varanes Tor gegen Uruguay. (Video: SRF)

Er ist wie Umtiti kein begnadeter Redner, die beiden fühlen sich auf dem Rasen wohler als vor Journalisten. Die Elogen in den Zeitungen werden sie aber bestimmt mitbekommen haben, schliesslich degradierten sie zuletzt auch der Reihe nach Messi, Luis Suarez und Romelu Lukaku beinahe zur Bedeutungslosigkeit – und waren Stabilisatoren einer spielerisch oft bescheidenen französischen Mannschaft.

«Le Parisien» schrieb, Varane und Umtiti würden die wahre Identität dieser Auswahl widerspiegeln: «Sie sind bereit, sich zu zerreissen, um zu überleben und zu gewinnen – und dabei treffen sie noch liebevoll ins Tor des Gegners.» (Tages-Anzeiger)