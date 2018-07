Duell der Kulturen: Realismus trifft Hingabe

Es ist ein WM-Final eher wie ein Eröffnungsspiel. Man hatte die Brasilianer mit Neymar im Endspiel erwartet oder Titelverteidiger Deutschland, vielleicht Messis Argentinier oder die Spanier. Sie alle sind längst zu Hause, wenn Frankreich, immerhin einer der Favoriten, heute in Moskau auf Kroatien trifft.

Diese WM hat den Final erhalten, den sie verdient. Es ist ein Turnier der Überraschungen, knappen Siege und späten Tore, so gesehen sind die Kroaten mit ihren zwei überstandenen Elfmeterschiessen und dem 2:1 nach Verlängerung im Halbfinal gegen England ein angemessener Finalist. Das gilt auch für Frankreich mit seinen effizienten Auftritten.

Frankreich mit dem dynamischen Mbappé – oder Kroatien mit dem eleganten Rakitic: Wer krönt sich heute zum Weltmeister? Fotos: Getty/Montage SonntagsZeitung

Also wäre es nicht korrekt, den Weltmeister 2018 einen Zufälligen zu nennen. Die Franzosen haben ohnehin alle notwendigen Mittel, um das Turnier zu gewinnen. Sie agieren aus einer gefestigten Abwehr und mit einem wuchtigen Mittelfeld, ganz nach der Spielauffassung ihres Trainers Didier Deschamps. Und in der Offensive besitzen sie herausragende Könner wie Kylian Mbappé und Antoine Griezmann. Vielleicht aber werden sie sich heute Abend wie vor zwei Jahren nach dem EM-Final zu Hause in Paris gegen Portugal (0:1 nach Verlängerung) die Frage stellen müssen, warum sie mit ihrem bemerkenswerten Angriffspotenzial nicht mutiger agiert haben. Didier Deschamps ersetzte während der Vorrunde den wirbligen Stürmer Ousmane Dembélé durch den fleissigen Olivier Giroud. Diese Rochade steht sinnbildlich für den Sicherheitsgedanken des Trainers.

Der kroatische Coach Zlatko Dalic veränderte sogar noch während der K.-o.-Phase vor jeder Partie die taktische Ausrichtung. Schliesslich setzte er im Halbfinal wieder auf Marcelo Brozovic im Mittelfeld – und den offensiven Andrej Kramaric auf die Bank. Das erlaubt den überragenden Luka Modric und Ivan Rakitic im Spielaufbau mehr Freiheiten.

Wer will es Deschamps und Dalic verdenken, wenn sie Stabilität höher gewichten als Spektakel? Details können auch den Final entscheiden. Für Frankreich sprechen die bessere Abwehr, die grössere Frische, die Gefährlichkeit bei Standardsituationen sowie die Klasse ihrer Angreifer. Für Kroatien die Leidenschaft und das beste Mittelfeld der WM. Ein Titelgewinn des 4-Millionen-Einwohnerlandes wäre zweifellos die grösste Sensation in der WM-Historie.

Die relativ jungen Franzosen werden in nicht fundamental veränderter Besetzung in vier Jahren an der WM in Katar wieder antreten. Für die routinierte Mannschaft der Kroaten dagegen ist es die einmalige Gelegenheit, ihre Erfolgsgeschichte märchenhaft zu Ende zu schreiben. Die ganze Fussballwelt schaut heute auf sie. Denn dieser Final ist natürlich weit mehr als ein WM-Eröffnungsspiel. Jenes 2014 verlor Kroatien übrigens 1:3 gegen Gastgeber Brasilien.

(Tages-Anzeiger)