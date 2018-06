Eine packende Partie endet unentschieden

Der Start in die Partie in Samara gelang den favorisierten Dänen perfekt. Schon nach weniger als sechs Minuten wurde Christian Eriksen nach einer schönen Kombination von Nicolai Jörgensen in Szene gesetzt. Der Starspieler von Tottenham traf mit einem Halbvolley. In der Folge bekundete Dänemark viel mehr Mühe, um sich durch die Defensivreihen der Australier zu spielen, die wie schon beim 1:2 gegen Frankreich überzeugten.

Die Bilder des Spiels:

Die Probleme der Dänen im Spielaufbau waren das eine, die Schwierigkeiten in der Abwehr das andere. Beim Gegentreffer in der 38. Minute hatte die Mannschaft von Age Hareide allerdings auch Pech. Den Handspenalty, der den Australiern nach Intervention der Video-Assistenten zugesprochen wurde, hätte nicht jeder Referee gegeben. Yussuf Poulsen war der dänische Pechvogel, der schon den zweiten Penalty verschuldete, und Mile Jedinak der Profiteur, der im zweiten WM-Spiel zum zweiten Mal vom Elfmeterpunkt traf.

Wenig Wirkung der Dänen

Die vom Niederländer Bert van Marwijk betreuten «Socceroos» kamen zwar etwas glückhaft zum Ausgleich, doch danach waren sie erstaunlicherweise die Mannschaft mit den besseren Torchancen, etwa dank dem Schuss von Aaron Mooy (71.), der nur knapp über das rechte Lattenkreuz von Dänemarks Goalie Kasper Schmeichel flog. Schmeichel, der sich nach 571 Minuten ohne Gegentor wieder einmal geschlagen geben musste, konnte mit seinen Vorderleuten nicht zufrieden sein. Vor allem die vermeintlich Kreativen beim Europameister von 1992 zeigten wenig Wirkung.

Im ersten Spiel gegen Peru hatte Dänemark eine mittelmässige Leistung zu drei Punkten gereicht. Dank jenem Sieg stehen die Skandinavier in der Gruppe C gut da. Sie treffen zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag ohne den dann gesperrten Poulsen auf Frankreich. Australien spielt mit geringeren Achtelfinal-Chancen zeitgleich gegen Peru.

Telegramm und Rangliste:

Dänemark - Australien 1:1 (1:1). - Samara. - 40'727 Zuschauer. - SR Mateu (ESP). - Tore: 7. Eriksen 1:0. 38. Jedinak (Handspenalty) 1:1.

Dänemark: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Schöne, Eriksen, Delaney; Poulsen (59. Braithwaite), Jörgensen (68. Cornelius), Sisto.

Australien: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic (82. Irvine), Kruse (68. Arzani); Nabbout (75. Juric).

Bemerkung: Dänemark ohne Kvist (verletzt). Verwarnungen: 37. Poulsen (Handspiel/im nächsten Spiel gesperrt). 84. Sisto (Reklamieren).

Rangliste: 1. Dänemark 2/4 (2:1). 2. Frankreich 1/3 (2:1). 3. Australien 2/1 (2:3). 4. Peru 1/0 (0:1). (sda)