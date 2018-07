Frühreif für den Titel

Manchmal sind es die kleinen Geschichten, die eine grosse Geschichte noch zauberhafter erscheinen lassen. Diese handelt von einem Supporter des englischen Fussball-Nationalteams, der mit seinen Kumpels einen gemütlichen Sommer an der Euro 2016 in Frankreich verbringt, am 20. Juni zum Beispiel in Saint-Etienne beim 0:0 der Engländer gegen die Slowakei.

Am Samstag erzielt dieser Fan in Samara das 1:0 für England beim 2:0-Sieg im WM-Viertelfinal gegen Schweden. Harry Maguire, der EM-Tourist 2016, ist ein WM-Held 2018. Erstmals seit 1990 stehen die Engländer im Halbfinal einer Weltmeisterschaft, und Maguires Aufstieg darf symbolhaft betrachtet werden für den unerwarteten Triumphzug der englischen Auswahl in Russland. «Nach dem gewonnenen Elfmeterschiessen gegen Kolumbien im Achtelfinal wussten wir, dass wir hier Grosses schaffen können», sagt Maguire.

Maguires Tor zum 1:0 für England. (Video: SRF).

Gegen Schweden geraten die Engländer nach zäher Startphase nie ernsthaft in Gefahr. Sie bleiben geduldig, erzielen erneut zwei Kopfballtore, das erste durch Maguire, das zweite durch Dele Alli. Sie agieren sachlich, sie treffen pragmatisch, sie siegen kühl.

Beim 1:0 versagt der schwedische Zuordnungsdienst nach einem Eckball kolossal. Am Ende steht ausgerechnet Emil Forsberg, der einzige Techniker in Schwedens Team, beim 15 Zentimeter grösseren und 22 Kilogramm schwereren Maguire, dem sein erstes Tor im 10. Länderspiel gelingt. Mit seinen imposanten Massen (1,94 m, 100 kg) könnte man sich den 25-Jährigen nach wie vor bildhaft im Fanblock Englands vorstellen. Aber Maguire ist nicht mehr ein unbedeutender Fussballer bei Hull mit viel Freizeit nach der Saison, er steht seit einem Jahr bei Leicester unter Vertrag und ist eine der Stützen seines Nationalteams.

Noch viel Steigerungspotenzial – auch an diesem Turnier

Die Torschützen Maguire und Alli verkörpern die gesunde Mischung der englischen Mannschaft. Sie kann Kampf. Und sie kann Kunst. Selbst wenn sie diese noch oft grosszügig versteckt. Maguire steht für Disziplin und Physis, Alli für Talent und Spielfreude, beide für die englische Aufführung des Fussball-Sommermärchens.

Die Engländer sind schwierig auszurechnen, kein reines Ballbesitzteam und kein ausgeprägtes Konterteam, sie setzen auf ein ausbalanciertes, nicht unbedingt branchenübliches 3-5-2-System. In der Abwehr ist Josh Stones der überlegte Chef, davor schirmt Jordan Henderson die Defensive ebenso umsichtig ab, die Aussenläufer Ashley Young und Kieran Trippier sind zuverlässig, Dele Alli und Jesse Lingard sorgen für spielerische Elemente, im Angriff ergänzen sich der wuchtige Harry Kane und der flinke Raheem Sterling ideal.

Man kann nur erahnen, wohin der Weg dieser jungen Mannschaft führen kann. Denn sie besitzt noch Steigerungspotenzial, einerseits an dieser WM, andererseits in den nächsten Jahren. Alli bringt seine gestalterischen Qualitäten eher zurückhaltend ein, Sterling wirkt oft unentschlossen, der schussgewaltige Kane könnte besser lanciert werden. Und im Hintergrund warten die aufstrebenden Talente der erfolgreichen Juniorenauswahlen auf ihren Durchbruch.

Das 2:0 durch Dele Alli. (Video: SRF).

England ist ein präzises Abbild seines Trainers. Der frühere Nationalspieler Gareth Southgate war als Verteidiger bei den Arbeiterclubs Crystal Palace, Aston Villa und Middlesbrough engagiert, am Aufschwung des Nachwuchses besass er als U-21-Coach von 2013 bis 2016 entscheidenden Anteil. Er sorgt mit vielen gruppendynamischen Massnahmen für Abwechslung im Trainingscamp, holte sich Inspiration beim American Football und in der NBA, lässt Spielzüge und Standardsituationen exzessiv einüben. Acht von elf WM-Toren hat England nach Freistössen und Eckbällen oder durch Elfmeter geschossen. «Wir werden von Spiel zu Spiel selbstbewusster», sagt Southgate. «Und auch wenn die Partien nun immer bedeutender werden, verlieren wir die Lockerheit nicht.»

Turniermannschaft mit einem Torhüter als WM-Entdeckung

Seit bald zwei Jahren führt Southgate das Nationalteam, er ist der Zeit voraus, Erfolge sind erst für die WM 2022 prognostiziert worden. Aber nun sind Favoriten und Superstars in den Ferien. Und wenn Russland und Schweden länger im Turnier verweilen als Brasilien und Deutschland, ist vieles vorstellbar. Auch ein Weltmeister England. «Das ist alles fantastisch», sagt Captain Kane, «wir wollen unser Land weiter stolz machen.»

Die notwendigen Ingredienzen für einen Titelgewinn besitzen die Engländer zweifellos. Sie sind eine erstaunlich stabile Turniermannschaft, mit einem treffsicheren Mittelstürmer Kane und einem hervorragenden Torhüter, der sich als WM-Entdeckung profiliert hat. Auch gegen Schweden brilliert Jordan Pickford mit drei starken Paraden. Zudem profitiert England von einem angenehmen Parcours durchs Turnier. Wie sich die Schweizer im Achtelfinal gegen dieses biedere schwedische Team derart harmlos hatten anstellen können, blieb jedenfalls auch gestern schwer nachvollziehbar.

In Englands Mannschaft übrigens sind viele Doppelbürger vertreten, es stört kaum jemanden. Die Beliebtheitswerte von Southgate und seiner erfrischenden Boygroup erreichen nicht für möglich gehaltene Höhen, das Land identifiziert sich mit den Three Lions wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Am umständlich zu erreichenden Spielort Samara allerdings herrschte gestern eine seltsam zurückhaltende Ambiance, es waren bloss ein paar Tausend Engländer anwesend, viele Plätze im Stadion blieben leer. Nun dürften Luftbrücken von England nach Moskau eingerichtet werden. Am Mittwoch treffen die Engländer in der russischen Hauptstadt im Halbfinal auf Kroatien, am Sonntag bestreiten sie dort möglicherweise das erste WM-Endspiel seit dem Titelgewinn 1966 im Wembley-Stadion.

