«God save the Kane!»

Fast wäre es wieder ein typisches WM-Startspiel der Engländer geworden. Nach den Endrunden 2010 (1:1 gegen USA) und 2014 (1:2 gegen Italien) waren die «Three Lions» auch im russischen Wolgograd kurz davor, mit einer Enttäuschung ins Turnier zu starten. Dann kam in der 91. Minute der erlösende Kopfball von Superstar Harry Kane, der die englischen Fans in Ekstase versetzte. Zumindest im südlichen Stadtteil Londons kam es zu einem mittleren Erdbeben.

Auch der BBC-Reporter und ehemalige englische Nationalspieler Gary Lineker konnte sich nicht mehr auf dem Stuhl halten. Eine Szene, die ihm im Nachhinein anscheinend peinlich war. «Sitz ab, du Trottel», kommentierte er seine Jubelpose, als er und seine Moderationskollegen die Szene nochmals betrachteten.

Was every England fan reacting just like @GaryLineker did when captain Kane netted that late winner? pic.twitter.com/8teIGyijMQ#TUNENG #WorldCup #ENG