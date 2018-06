Jubelnde Mexikaner lösen künstliches Mini-Erdbeben aus

Ekstatische Fussballfans in Mexiko-Stadt waren nach dem Führungstreffer gegen Deutschland am Sonntag so glücklich, dass buchstäblich die Erde erbebte.

Genau 35 Minuten und 7 Sekunden nach Spielbeginn registrierten zwei Sensoren des mexikanischen Erdbebendienst eine Erschütterung. Stürmer Hirving Lozano bezwang just in diesem Moment den deutschen Keeper Manuel Neuer mit einem Schuss in die nahe Ecke.

????that reaction from the Zocalo in Mexico City to Chucky Lozano's goal. pic.twitter.com/PcyHyfit9w — FOX Soccer (@FOXSoccer) 17. Juni 2018

Das mexikanische Institut für Geologische und Atmosphärische Forschung vermeldete zugleich auf Twitter, dass zum Zeitpunkt des Treffers eine kleine Erschütterung registriert worden sei. «Womöglich wegen der massiven Freudensprünge wegen des Tors», vermuteten die Forscher.

Zwei Sensoren registrierten die Erschütterungen der jubelnden Fans. (17. Juni 2018) Bild: Iigea

Wenig später erklärte das Institut das Phänomen auf seinem Blog: «Just in jenem Moment registrierte unser System eine seismische Bewegung mit einer Beschleunigung von 37 Meter pro Quadratsekunde auf mindestens zwei Sensoren in Mexiko-Stadt, die sehr wahrscheinlich durch den massiven Jubel ausgelöst wurde.»

Die Erschütterung wurde in den Stadtbezirken Venustiano Carranza und Coyoacán registriert: Die Position der Sensoren. (17. Juni 2018) Bild: Iigea

Die Ereignisse seien im Vergleich zu richtigen Erdbeben nicht sehr gross gewesen. «Nur sensible seismografische Instrumente (in der Nähe) konnten die Effekte der jubelnden Fans registrieren.» Für Menschen sei eine solch kleine Erschütterung nicht spürbar.

Auf der Richterskala könnte das Ereignis nicht gemessen werden. «Sie sollten somit nicht einfach Erdbeben genannt werden», erklärt das Institut. «Man kann es aber ein ‹künstliches› Erdbeben nennen, um klar zu stellen, dass es sich dabei nicht um ein geologisches Ereignis handelt.»

Ganz bestimmt kein künstliches Erdbeben hat der Treffer indes auf der Berliner Fanmeile ausgelöst.

Frust auf der Berliner Fanmeile: Die Start-Pleite passt den Deutschland-Fans gar nicht (Reuters).

Dass Massenjubel von seismologischen Sensoren registriert wird, ist nicht neu. So misst die Universität Leicester 500 Meter vom Heimstadion des Fussballclubs Leicester City entfernt regelmässig künstliche Mini-Beben bei Toren. Die Erschütterungen werden in Anlehnung an Leicesters Topscorer Jamie Vardy «Vardy Quakes» genannt. Studenten haben gar einen Twitter-Account eingerichtet, wo sie über die künstlichen Beben berichten.

(mch)