Kanes Hattrick und eine Szene zum Schmunzeln

Was war dies für ein Torspektakel zwischen England und Panama. Die Mittelamerikaner waren deutlich unterlegen und sind nach der Niederlage ausgeschieden. Die Engländer stehen dank dem 6:1 im Achtelfinal.

Sehen Sie weiter unten alle Tore im Video.

Zuerst noch eine Szene zum Schmunzeln: Die Spieler aus Panama wollen nach Kanes Penaltytreffer den Anstoss schnell ausführen und sprinten geradezu zum Mittelkreis. Der Schiedsrichter aber unterbindet die Aktion ziemlich schnell. Eigentlich schade kam es nicht zum Duell 10 gegen 1 oder anders ausgedrückt: Alle Feldspieler Panamas gegen England-Torhüter Jordan Pickford.

Panama trying to score a goal while England players were celebrating. #ENGPAN pic.twitter.com/i0q92wSwAG