Messi in Not und Europäer in Pole-Position

Es ist Donnerstag, die zweite WM-Woche ist angebrochen, und schon stellt sich diese Frage: Findet Argentinien mit Lionel Messi einen Weg, um die Schmach abzuwenden, oder kommt es knüppeldick? Die drei Partien des Tages werden auch andere Antworten liefern, etwa auf Fragen wie: Schaffen es die Franzosen, ihren Trainer und ihre Landsleute zufriedenzustellen? Bauen die Dänen ihre erstaunliche Serie aus? Nimmt Kasper Schmeichel erneut den Rekord eines Familienmitglieds in Visier?

Was es in den drei Spielen weiter zu beachten gilt und wer sonst noch im Fokus steht.

Messis TraumPlatzt er unerwartet früh?

Es ist wohl seine letzte Chance auf den WM-Pokal, die erste bedeutende Trophäe mit dem Nationalteam, immerhin ist Lionel Messi bereits einmal aus der Albiceleste zurückgetreten, weil er das ewige Scheitern nicht mehr ertrug. Nun steht der Superstar mit seinen Argentiniern bereits vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien (20 Uhr) unter Druck. Eine Niederlage ist tabu nach dem 1:1 gegen Island. Trainer Jorge Sampaoli dürfte die eine oder andere Änderung vornehmen. Bringt er Higuain diesmal vor der 84. Minute? Lässt er Dybala, den er nicht mit Messi auf dem Feld sehen will, weil sie zu ähnliche Spieler seien, erneut 90 Minuten auf der Bank? Setzt er im defensiven Mittelfeld erneut auf die gealterten Mascherano und Biglia? Der zweifache Weltmeister scheiterte letztmals 2002 in der Vorrunde. Der einzige Vergleich an einer Endrunde datiert von 1998 und ging mit 1:0 an die Südamerikaner.

Duell der FreundeRakitic wird zum Assistenten

Sie kennen sich bestens, spielen zusammen bei Barcelona und sind Nachbarn in Castelldefels: Lionel Messi und Ivan Rakitic. Der fünffache Weltfussballer hat dem Kroaten mit Schweizer Pass beim Hauskauf geholfen. Auf der WM-Bühne werden sie jedoch zu Kontrahenten, und Rakitic ist ein gefragter Informant für Trainer Zlatko Dalic, der sagt: «Ich brauche alle Informationen, die ich über Messi kriegen kann.»

Europäer auf KursFrankreich und Dänemark vor Qualifikation

Die Ausgangslage ist denkbar einfach: Frankreich und Dänemark haben ihr erstes Spiel gewonnen und treffen erst zum Abschluss der Vorrunde aufeinander. Das bedeutet, dass sie mit Erfolgen gegen Peru respektive Australien schon das Achtelfinal-Ticket lösen würden. Für Dänemark wäre es der erste Vorstoss in die K.-o.-Phase seit 2002.

Suchender DeschampsDer Frankreich-Trainer pröbelt weiter

Es war ein mühsames 2:1 gegen Australien zum Auftakt, die Technik hatte den Franzosen bei beiden Treffern geholfen, einmal der Video Assistant Referee, einmal die Torlinientechnik. Für eine Mannschaft mit derart viel Talent war das viel zu wenig, weshalb Trainer Didier Deschamps besonders seine Stars in der Offensive ins Gebet nahm. Ein neues System (und neues Personal) soll gegen Peru (17 Uhr) Besserung bringen, aus dem 4-3-3 soll ein 4-2-3-1 werden. Gemäss französischen Medien sollen Matuidi und Giroud für Tolisso und Dembélé in die Startformation rücken. Frankreich hat auf WM-Stufe seit 40 Jahren gegen kein südamerikanisches Team mehr verloren.

PeruAngriff mit Guerrero?

Sie waren die bessere Mannschaft, hatten sieben Torschüsse mehr als die Dänen (17:10), und doch schlichen sie mit hängenden Köpfen vom Platz. 0:1 hiess es nach 90 Minuten, weil die Peruaner an ihrem eigenen Unvermögen scheiterten. Allen voran Cueva, der unmittelbar vor der Pause einen Penalty verschoss. Die Aufgabe gegen Frankreich wird keineswegs einfacher, immerhin dürfte diesmal Nationalheld Paolo Guerrero von Anfang stürmen.

Jagd auf PapaKasper Schmeichel

Sein Vater gehört zu den grossen Goalies der Fussballgeschichte, er war eine Legende bei Manchester United und auch im dänischen Nationalteam. In diese Sphären dürfte Kasper Schmeichel, 31, nicht mehr vorstossen. In seiner Vita findet sich dennoch Beachtliches, besonders der sensationelle Meistertitel mit Leicester City 2016. Im Startspiel gegen Peru war er eine der entscheidenden Figuren beim glückhaften 1:0, sechs Paraden gelangen ihm. Nur ein dänischer Keeper hielt in der WM-Geschichte mehr Bälle: Papa Peter, der 1998 gegen Frankreich neunmal erfolgreich intervenierte. Gegen Australien (14 Uhr) dürfte Kasper Schmeichel kaum so viel Arbeit erhalten, dass der Rekord ins Wanken gerät.

Respekt vor EriksenAustralien rüstet sich

Die Australier sind auch in ihrem zweiten Match Aussenseiter. Gegen Frankreich haben sie jedoch bereits bewiesen, dass mit Leidenschaft und Kampfkraft der eine oder andere Mangel an fussballerischer Qualität wettzumachen ist. Gegen Dänemark gilt die grösste Aufmerksamkeit der Socceroos Tottenhams Regisseur Christian Eriksen. Mittelfeldspieler Aaron Mooy sagt: «Wir werden versuchen, ihn im Kollektiv zu stoppen.» Teamkollege Mile Jedinak sagt: «Wir wissen, dass er ein fantastischer Spieler ist und eine grosse Rolle für sie spielt. Aber wir dürfen uns nicht nur auf ihn konzentrieren.»

Erstaunliche SerienDänemarks Lauf, Argentiniens WM-Flaute

Dass Australien seine letzten vier WM-Partien allesamt verloren hat, überrascht nicht. Erstaunlich hingegen ist die Traumserie der Dänen: Sie sind seit Oktober 2016 in 16 Spielen ungeschlagen geblieben, einzig Spanien (22) und Belgien (20) können längere Erfolgsserien vorweisen. Argentinien hat sich zur Aufgabe gemacht, gegen Kroatien einen negativen Trend zu stoppen. Die Südamerikaner haben die letzten drei Begegnungen auf WM-Stufe nicht gewonnen. 2014 gabs im Halbfinal einen Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Niederlande (fliesst als Unentschieden in die Statistik), im Final war Deutschland zu stark. Und dann war da eben noch das Unentschieden gegen Island am Samstag.

Jungspund mit X-FaktorAustraliens Daniel Arzani ist der jüngste WM-Teilnehmer

Als ihn der Schulleiter einst fragte, was er später machen wolle, antwortete Daniel Arzani: «Das Trikot der australischen Nationalmannschaft tragen oder Neurochirurg werden.» Neurochirurg ist er nicht geworden. Dafür ist der Australier, der die ersten sechs Jahre seines Lebens im Iran verbrachte, mit seinen 19 Jahren und fünf Monaten der jüngste WM-Teilnehmer in Russland. Trainer Bert van Marwijk schwärmt: «Er hat den X-Faktor, also Qualitäten, die andere nicht haben. Im Eins-gegen-eins ist er sehr gut.» Ende 2017 gehörte der Flügel noch nicht einmal zum Stammpersonal bei Melbourne City, nun ist er so etwas wie der australische Edeljoker, der auch gegen Frankreich in der Schlussphase von der Bank kam. (kai)