Neymar trifft und rollt

Am Montag qualifizierte sich Brasilien als fünfte Nation für die Viertelfinals. In Samara gewann Brasilien dank Toren von Neymar (51.) und Firmino (88.) gegen Mexiko 2:0. Am Freitag um 20 Uhr trifft die Seleção im Viertelfinal auf den Sieger der Partie zwischen Belgien und Japan.

Nach dem Spiel verteilte Neymar Blumen: «Die Mannschaft ist zu beglückwünschen für das tolle Spiel. Wir haben gekämpft. Die Mexikaner machten uns die Aufgabe schwer. Wir wissen aber um unsere Stärken. Die Abwehr ist unser Rückgrat.» Während des Spiels fiel Neymar einmal mehr durch eine allzu theatralische Einlage auf (siehe oben im Video). (tzi/sda)