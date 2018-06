Nostalgie mit Luca Toni

Die Antwort auf die Frage, welches sein grösster Erfolg als Aktiver war, wird Luca Toni abgenommen. «Berlino, Berlino», ruft ein Mann, «campioni del mondo.» Er ist etwa 50, und er filmt das Interview mit dem Handy. Fünf, sechs weitere Männer stimmen ein, es folgt genereller Applaus, von Fans in Shirts von der AS Roma, der Fiorentina, Juventus, der Nationalmannschaft und von Bayern München, seinen wichtigsten Stationen als Spieler. Toni ist Stargast am Finaltag der «Coca-Cola Junior League». Er wird später an der Siegerehrung die Pokale übergeben, er posiert für unzählige Selfies und Fotos, und – ja, das gibt es noch – er schreibt ein paar Dutzend Autogramme.

Im grossen Interview am Platzrand sagt er, was sie alle hören wollen, Junioren, Begleiter, Zuschauer: «Jedes Kind, das anfängt, Fussball zu spielen, träumt davon, einmal den WM-Pokal in die Höhe zu stemmen. Mir ist das 2006 glücklicherweise gelungen, nachdem wir ohne Kredit ins Turnier gestiegen waren. Das war das Allergrösste.» Jetzt ist der Applaus noch wärmer, viele Heimweh-Italiener sind da. In diesen Tagen sind positive Assoziationen mit dem grössten Sportanlass der Welt für Personen mit grün-weiss-rotem Herz in etwa so selten wie Vorfreude auf das Ausfüllen der Steuererklärung. Nie wird bei ihnen die WM-Qual bis am 15. Juli stärker sein als jetzt. In sechs von sieben Spielen stand Toni vor zwölf Jahren in der Startformation, auch «a Berlino», im Final gegen Frankreich, und davor im Halbfinal gegen Deutschland. Im Viertelfinal traf er beim 3:0 gegen die Ukraine zweimal.

Es sei «brutal», dass Italien den Sprung unter die 32 besten Nationen der Welt diesmal nicht geschafft habe, sagt Toni, «es tut unglaublich weh». Man spüre im ganzen Land, wie sich die Absenz der «Squadra azzurra» auswirke, hatte er beim Mittagessen im kleinsten Kreis am Vierwaldstättersee erklärt: «Das Interesse an der WM ist viel geringer als in anderen Jahren.»

Die Fehler nach dem Titel

Das Scheitern in der Barrage im letzten November gegen eine schwedische Auswahl mit überschaubaren spielerischen Qualitäten war die Fortsetzung des Negativtrends seit der EM 2008. Das damalige Viertelfinalout gegen Spanien nach Penaltyschiessen war ein Schock gewesen, von dem sich Italien nicht erholte. Die Turnierbilanz seither umfasst – abgesehen vom EM-Final 2012 als einzigem Ausreisser nach oben – das: WM-Ende nach der Vorrunde 2010 und 2014, EM-Viertelfinal 2016.

Toni ist kritisch: «Italien hat sich nach dem WM-Titel 2006 zurückgelehnt und die Basisarbeit vernachlässigt.» Gerade in der Juniorenförderung und bezüglich der Infrastruktur müssten die Anstrengungen intensiviert werden.

Mit der aktuellen WM beschäftigt er sich, wann immer es seine Agenda zulässt. Das ist besonders am Abend, wenn Tochter Bianca und Sohn Leonardo im Bett sind. «Vorher sind bei uns Zeichentrickfilme angesagt.» Nach knapp zehn WM-Tagen zieht er ein erstes Zwischenfazit: «Es gab mehr Überraschungen, als ich erwartet habe. Am meisten enttäuscht hat mich bislang Argentinien.»

«Ein besseres Aufwärmen»

Dass auch andere Favoriten noch nicht ihr optimales Rendement erreicht haben, mag er nicht überbewerten, er weiss, dass man eine WM in diesem Stadium noch nicht gewinnen kann: «Für die besten Teams ist die jetzige Turnierphase noch ein besseres Aufwärmen.»

Beeindruckt haben ihn späte Tore unter Druck, wie das 3:3 von Cristiano Ronaldo gegen Spanien oder der Siegtreffer von Toni Kroos gegen Schweden: «Echte Champions geben nie auf. Sie wollen bis am Schluss unbedingt ein Tor erzielen.» Qualitäten, die einst auch Toni immer bewies: Er wurde Torschützenkönig in der Bundesliga und zweimal in der Serie A, mit der Fiorentina und – im fussballbiblischen Alter von 38 – mit Hellas Verona. «Ich war nie ein Phänomen, aber immer ein Musterprofi», beschreibt er das Geheimnis seiner ewigen Jugend, «und in jenem Jahr haben die Topstars etwas weniger häufiger getroffen.»

Das Kompliment an das Petkovic-Team

Respekt nötigt ihm der Schweizer Start in Russland ab. Allzu überraschend kommen für ihn die überzeugenden Auftritte von Vladimir Petkovics Team aber nicht: «Die Schweiz ist heute ein ernst zu nehmender Gegner. Sie hat gute Einzelspieler und harmoniert als Kollektiv. Zudem stimmt die Moral, sie hat in beiden Spielen nach Rückstand gepunktet.»

Wenn es nach Toni geht, bleibt die Absenz seiner Nationalmannschaft an einem grossen Turnier eine Ausnahme. Schon hinsichtlich der nächsten EM-Kampagne rechnet er mit einer Rückkehr zu den Protagonisten: «Ich bin grundsätzlich Optimist. Ich denke, unter Roberto Mancini wird Italien wieder voll angreifen. Und ja, der EM-Titel in zwei Jahren ist aus meiner Sicht möglich, wir gehen immer mit dem Anspruch ins Spiel, zu gewinnen.»

In den nächsten drei Wochen droht am Stiefel aber noch keine Euphoriehausse. Zum Abschluss des Gesprächs lässt sich Toni einen Finaltipp entlocken: «Die Belgier haben gute Chancen, sie haben mich bisher sehr überzeugt. Und wieso nicht die Schweiz?» Der Applaus ist jetzt noch lauter. (Tages-Anzeiger)