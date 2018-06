Portugal und Spanien droht Fairplay- oder Losentscheid

Vier Punkte, vier Tore erzielt, drei kassiert: So lautet die Bilanz nach zwei Partien, sowohl von Spanien als auch Portugal. Das furiose Direktduell der beiden Topteams von der Iberischen Halbinsel zum Auftakt endete 3:3. Im zweiten Gruppenspiel feierten Spanien (gegen Iran) und Portugal (gegen Marokko) jeweils einen 1:0-Sieg.

Sollten die finalen Gruppenspiele jeweils mit Unentschieden oder Siegen und in gleicher Höhe enden, dann entscheiden die Regularien der Fifa über Platz 1 und 2. Portugal tritt am Montag gegen Iran an, Spanien duelliert sich noch mit Marokko.

Stand jetzt hat Portugal das Nachsehen. Die Mannschaft von Fernando Hierro hat sich bislang nur eine Verwarnung (Sergio Busquets) eingefangen. Beim amtierenden Europameister sahen Bruno Fernandes und Adrien Silva Gelb.

Ach ja: Was, wenn auch in Sachen Karten Ausgeglichenheit herrscht? Dann wird gelost.

Russland oder Uruguay?

In der ersten Runde der K.o.-Phase kommt es zu Duellen mit den Teams aus der Gruppe A: Russland und Uruguay. Beide Teams haben nach zwei Runden 6 Punkte auf dem Konto und sind bereits qualifiziert. Der Gastgeber hat aufgrund des besseren Torverhältnisses (+7 gegenüber +2) die besseren Karten, als Gruppenerster in die Achtelfinals einzuziehen.

(TA)