Salah erwägt Rücktritt aus Nationalteam

Die Partie gegen Saudiarabien könnte für Mohamed Salah die Letzte im Dress der ägyptischen Nationalmannschaft gewesen sein. Mehrere Medien berichten, dass es dem Spieler von Liverpool immer unangenehmer werde, dass er für politische Zwecke herhalten muss.

Als die Ägypter ihr Lager zu Beginn der WM in Grosny aufschlugen, gab es weltweite Proteste und Aufruhr über Bilder, die Salah mit Ramsan Kadyrow, dem Präsidenten des autokratischen Regimes Tschetscheniens, zeigten.

Am Freitag doppelte Kadyrow nach, als er bei einem Bankett, das als Abschied für das ägyptische Team diente, Salah zum Ehrenbürger Tschetscheniens ernannte. Dazu äusserte sich Kadyrow stolz: «Ich gab Salah eine Kopie der Ehrenbürgerschaft und einen Pin mit der tschetschenischen Flagge.» Salah erhielt zudem noch ein signiertes Shirt des FC Akhmat Grozny, der nach Kadyrows verstorbenem Vater benannt wurde, und eine silberne Plakette.

Ägyptischer Verband bestreitet Rücktrittsgerüchte

Der tschetschenische Machthaber ist schon seit längerem bekannt dafür, den Sport für sein politisches Image zu missbrauchen; und er benutzt Salah, um potenzielle neue Verbindungen zu nordafrikanischen Ländern zu knüpfen.

To make it clear, Kadyrov’s only interest in in Salah, not the entire Egyptian team. Being pictured alongside Salah makes him appears to be friends with one of the most popular Muslim athletes in the world. Look at where Salah is seated in comparison to his teammates #WorldCup pic.twitter.com/XPM3q3HhRp