Sie beten, dass ihre Fussballhelden verlieren

Es wird wahrscheinlich ein Finale vor dem Finale: Morgen Abend spielen die Kroaten bei der WM gegen Argentinien. Luka Modric, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, gegen Lionel Messi, die «Feurigen» vom Balkan gegen die Ballkünstler aus Lateinamerika.

Die Erwartungen sind in beiden Ländern hoch. Vor 40 Jahren gewann Argentinien erstmals die Weltmeisterschaft, vor 20 Jahren wurden die Kroaten Dritter bei der WM in Frankreich. Die Jahreszahlen 1978 und 1998 schwingen immer mit, wenn in kroatischen und argentinischen Medien über das bevorstehende Spiel berichtet wird.

Überschattet wird die WM-Teilnahme der Kroaten aber von Protesten der Fans gegen Korruption und Spielmanipulationen im kroatischen Fussball. Kürzlich platzierten sie neben einer stark befahrenen Strasse in Dalmatien ein Banner mit der Aufschrift: «Möge Gott veranlassen, dass ihr alle verliert.»

Statt zur WM sollte es ins Gefängnis gehen

An den Pranger gestellt wurden Fussballfunktionäre und Spieler. Immer mehr Fans würden die Nationalmannschaft boykottieren, weil sie keine emotionale Bindung verspürten, sagte der Sportjournalist Juraj Vrdoljak gegenüber dem Recherchenetzwerk Birn.

Der Skandal um den verurteilten Steuerbetrüger und Fussballpaten Zdravko Mamic hat das Klima vergiftet. Mamic, langjähriger Clubchef von Dinamo Zagreb und Verbands-Vize, wurde kurz vor der Abreise der Nationalmannschaft nach Russland zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.

Ein Gericht in der ostkroatischen Stadt Osijek sah es als erwiesen an, dass der 58-Jährige umgerechnet 17 Millionen Franken bei Spielertransfers von Dinamo ins Ausland unterschlagen und rund 1,8 Millionen Franken Steuern hinterzogen hat. Seine Strafe will Mamic aber nicht absitzen.

Das Banner in Dalmatien teilt sich der Fussballpate mit Luka Modric und Dejan Lovren.

Vor dem Urteilsspruch setzte er sich nach Bosnien ab. Er hat sich dort vorsorglich einbürgern lassen. Wie viele Staaten liefert auch Bosnien eigene Staatsbürger nicht aus. Der Katholik Mamic lebt jetzt im Wallfahrtsort Medjugorje, wo in den letzten vier Jahrzehnten 47'000-mal die heilige Maria erschienen sein soll.

Mamic, dem im vergangenen Herbst bei einem Attentat ins Bein geschossen wurde, ist nicht der einzige Übeltäter im kroatischen Fussball. Auf dem Banner in Dalmatien stehen auch die Namen von Luka Modric (Real Madrid) und Dejan Lovren (Liverpool).

Der umstrittene Fussballboss Mamic soll «Privatverträge» mit den beiden Spielern geschlossen haben, die sie verpflichteten, ihm bis Karriereende einen Teil ihrer Einkünfte abzutreten. Modric hatte 2008 für umgerechnet 24 Millionen Franken von Dinamo Zagreb nach London zu Tottenham gewechselt, Lovren ging 2010 für 9 Millionen nach Lyon. 50 Prozent dieser Geldbeträge kassierte Spielervermittler Mamic ein.

Der Star lügt – und schweigt

Die Richter gingen der Frage nach, ob die Verträge vor oder nach den Transfers unterzeichnet wurden. Modric sagte als Zeuge vor Gericht, die Abmachung mit Mamic habe er nach dem Transfer getroffen, später behauptete der Fussballstar, dies sei vorher geschehen. Nun muss er wegen Falschaussage vor Gericht – und schwere Beschimpfungen der Fans über sich ergehen lassen.

In Russland wurde Modric jetzt von einem Reporter über seine Rolle in der Fussballaffäre befragt. «Sie haben nichts Besseres zu fragen. Das ist eine WM, und wir sprechen nicht über andere Dinge», antwortete der empörte Spieler.

Video – Üble Szenen von der EM 2016

Die Wut der Fans ist laut Juraj Vrdoljak verständlich. Die Fussballer seien Teil eines korrupten Systems, sagt der Sportreporter. Schon bei der EM in Frankreich 2016 spielten sich bizarre Szenen ab: Beim Spiel gegen die Tschechen flogen aus dem Block der Kroaten plötzlich mehrere bengalische Feuer auf den Platz.

Die Gegner der Mamic-Mafia wollten mit der Aktion auf die Abgründe des kroatischen Fussballs aufmerksam machen. Dass beim Auftaktspiel gegen Nigeria am vergangenen Samstag auch Ivo Sanader auf der Tribüne sass, war für viele Kroaten ein Grund mehr wegzuschauen. Der ehemalige Regierungschef steht seit Jahren wegen Korruptionsaffären vor Gericht. (Tages-Anzeiger)