Sie reisen tagelang für ein WM-Spiel

Als sich Costa Rica im Oktober für die WM qualifiziert, handelt Greivin Guzman rasch. Der 37-jährige Mediziner ruft seinen Vater Carlos an und fragt, ob er Lust habe, mit ihm nach Russland zu reisen. Natürlich hat er das und Zeit als Rentner sowieso, also buchen sie das Paket eines Reiseanbieters: drei Wochen für 7000 Dollar. Die WM 2014 mussten sie auslassen, obwohl Brasilien geografisch günstiger gelegen wäre. Sie konnten es sich nicht leisten. Aber jetzt sind sie mittendrin im Spektakel, und das kosten sie aus.

Eine Gruppe von 20 Costa Ricaner

Carlos sagt: «Wissen Sie, wie klein unser Land ist? Nicht einmal 5 Millionen Menschen leben bei uns. Aber wir haben wunderbare Fussballer.» Und jetzt sind sie unterwegs mit einer Gruppe, 20 Costa Ricaner, 20 von rund 10 000, die sich aufgemacht haben, um ihre Fussballer in der Ferne zu unterstützen. Dafür nehmen sie einiges auf sich.

Für die Guzmans begann die Reise in Puerto Limón im Osten des Landes, drei Stunden fuhren sie an den Flughafen von San José, der Hauptstadt. Dann: elf Stunden Flug nach Zürich, weitere dreieinhalb nach Moskau, schliesslich 18 Stunden im Zug ins 1000 Kilometer entfernte Samara.

Sie wollen da sein, wo ihre Mannschaft auftritt, fahren dafür durch die Nacht und kommen übermüdet am Zielort an. «Wir sind in diesen Tagen Abenteurer», sagt Greivin Guzman und legt die Hand auf die linke Brust: «Wir lieben unsere Spieler, wir sind verrückt nach Fussball. Und wenn ein Spiel in Europa früh stattfindet, stehen die Leute bei uns halt mitten in der Nacht auf.»

28 Stunden für eine Strecke

Guzman wird beneidet von Freunden, die sich den Abstecher nicht leisten können. Er erhält ständig Nachrichten, und er schickt Bilder in die Heimat, Bilder aus dem Stadion, Bilder von den langen Reisen.

Seit gestern Abend ist die muntere Gruppe wieder unterwegs, ihr nächstes Ziel heisst St. Petersburg und wäre mit dem Flugzeug in zweieinhalb Stunden erreichbar. Aber Fliegen ist im Programm nicht vorgesehen. Also: wieder in den Zug, diesmal 28 Stunden. Die dritte Etappe ist dagegen ein Sprint: drei Stunden im Express nach Nischni Nowgorod zum Spiel gegen die Schweiz.

Am 30. Juni endet für sie das Spektakel. Dann machen sie sich auf den Heimweg mit einem dreitägigen Zwischenstopp in Zürich. Nur: Was machen sie, wenn Costa Rica die Achtelfinals erreicht? Verlängern sie? «Geht nicht», sagt Guzman, «das Budget reicht dafür nicht mehr aus, und Ferien habe ich auch keine mehr.»

Unerklärliche Leistung

Seit Sonntag rechnen sie auch nicht mehr unbedingt damit, dass die Fussballer länger in Russland bleiben als die Fans. Beim 0:1 gegen Serbien haben die Mittelamerikaner einen Dämpfer erlitten. «Unerklärlich», finden die Guzmans die Leistung, «wir waren kraft- und emotionslos». Die Freude lassen sich die Anhänger trotzdem nicht verderben. Und wenn sie wieder daheim sind, geht die WM für sie vor dem Fernseher weiter. Der Vater sagt: «Brasilien wird Weltmeister.» Der Sohn setzt auf Deutschland – «weil die Deutschen eine Niederlage zum Start besser verkraften können als wir». (Tages-Anzeiger)