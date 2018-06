So brillant überlistet Kolumbien die Polen

Eine feine Flanke von James Rodriguez, dem Torschützenkönig der WM 2014, ebnete Kolumbien den Weg zum Sieg über Polen. Er wurde von der Fifa danach zum «Spieler des Spiels» gewählt.

Nach der Halbzeit reichte ein wunderbarer Steilpass von Quintero, um die polnische Verteidigung zu überlisten.

Auch das 3:0 fiel nach einem schönen Zuspiel, Cuadrado blieb im Abschluss dann ganz abgebrüht.

Japan und Senegal trennen sich 2:2

Mit Japan und Senegal trafen in der Gruppe H die beiden Tabellenführer aufeinander. Ein attraktives Spiel endete ohne Sieger.

England überfährt Panama

Was war dies für ein Torspektakel zwischen England und Panama. Die Mittelamerikaner waren deutlich unterlegen und sind nach der Niederlage ausgeschieden. Die Engländer stehen dank dem 6:1 im Achtelfinal.

Sehen Sie weiter unten alle Tore im Video.

Zuerst noch eine Szene zum Schmunzeln: Die Spieler aus Panama wollen nach Kanes Penaltytreffer den Anstoss schnell ausführen und sprinten geradezu zum Mittelkreis. Der Schiedsrichter aber unterbindet die Aktion ziemlich schnell. Eigentlich schade kam es nicht zum Duell 10 gegen 1 oder anders ausgedrückt: Alle Feldspieler Panamas gegen England-Torhüter Jordan Pickford.

Panama trying to score a goal while England players were celebrating. #ENGPAN pic.twitter.com/i0q92wSwAG