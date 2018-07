Neymars grösster Fan ist zufrieden mit Neymar. Er findet, der Brasilianer habe sich an der WM von Partie zu Partie gesteigert. Ärgerlich sei bloss, werde dieser von den Schiedsrichtern zu wenig geschützt. Und es sei doch offensichtlich, habe Neymar bei den üblen Attacken der Eisenfüsse aus der Schweiz und aus Costa Rica, aus Serbien und Mexiko extreme Schmerzen verspürt. «Das Gerede über die angebliche Fallsucht interessiert mich nicht», sagt er, Neymar.

Die Nummer 10 darf an der WM der grösste Fan von sich sein. Das ist eine ­erfreuliche Nachricht für Brasilien, der 26-Jährige steht für «jogo bonito», für Lust, Technik, Spielfreude, manchmal halt auch für das arg Artistische.

Der Mann mit dem schönen Zirkusdirektorennamen Adenor Leonardo Bacchi hat kein Problem damit, übertreibt das schillerndste Mitglied seines Ensembles zuweilen das Schauspiel. Adenor Leonardo Bacchi, in der Szene als Tite bekannt, nahm Neymar Anfang Woche erneut in Schutz und schloss seine Verteidigungsrede mit salbungsvollen Worten: «Neymar will immer spielen, er will immer dribbeln, er will immer Tricks zeigen. Das wollen die Leute doch sehen. Und nicht ständig diese Fouls.» Und der brasilianische Nationaltrainer fragte entrüstet: «Soll ich ihm etwa verbieten, seine aussergewöhnlichen Qualitäten zu zeigen?»

«Es gibt nicht nur Neymar»

Tite lässt die Brasilianer also Brasilianer sein. Aber das ist bestenfalls die halbe Wahrheit. Denn im Grunde spielt Brasilien nicht wie Brasilien, zumindest nicht so, wie man sich das fussballkulturhistorisch vorstellt. Tite ist ein smarter Taktiker, er verbindet Ansätze der Ballbesitzphilosophie mit Elementen des Konterfussballs, er lässt die Neymars, Coutinhos und Willians vorne zaubern, er vertraut einem begabten Stürmer namens Jesus, aber er hat von Anfang an allergrössten Wert auf eine stabile Defensive gelegt und auf eine flache Hierarchie. «Es gibt nicht nur Neymar», sagt er. «Wir dürfen nicht von ihm abhängig sein.»

Wie der 57-Jährige beim Bau seines Teams ab Juni 2016 vorging, verrät viel über seine Vorstellungen. Er integrierte Thiago Silva und Marcelo, zwei Mitglieder der unglücklichen WM-Mannschaft 2014, wieder als Fixkräfte in die Abwehr, weil er auf deren Weltklasse nicht verzichten wollte. Und er installierte Casemiro als Abfangjäger im defensiven Mittelfeld. Der herausragende Zweikämpfer schuftet schwer im Maschinenraum und ist von «jogo bonito» ungefähr so weit entfernt wie Neymar von einer Tapferkeitsmedaille des mexikanischen Fussballverbandes.

Tite tingelte als Trainer jahrelang erfolglos durch Brasiliens Liga, galt mal als Verfechter des bedingungslosen Offensivfussballs und mal als Betonmischer, verfeinerte seine Forschungsarbeit kontinuierlich und fand vor einigen Jahren bei Corinthians die richtige Mischung. Er gewann mit dem Traditionsverein aus Sao Paulo Meisterschaft, Copa Libertadores und Club-WM, und nun schickt er sich an, mit Brasilien den grössten Erfolg seiner Karriere zu gewinnen. Tite ist ein ruhiger Coach, aber mit welcher Leidenschaft er bei der Sache ist, liess sich in der Vorrunde nach Coutinhos Tor zum 1:0 gegen Costa Rica in der Nachspielzeit erkennen. Tite rannte wie ein Besessener aufs Feld, kollidierte mit Ersatztorhüter Ederson und fiel auf den Rasen. Diese Eruption der Gefühle war ihm später beinahe peinlich, aber sie zeigte, unter welchem Druck der Nationaltrainer an der WM steht. «Es ist schwierig, wenn Teams gegen uns nur am Strafraum stehen und den Ball wegschlagen», sagt er, «aber wir wissen, dass wir jederzeit ein Tor erzielen können.»

Nur sechs Gegentore in 25 Spielen

Und vor allem wissen die Brasilianer, dass sie fast nie einen Gegentreffer erhalten. Von 25 Auftritten unter Tite gewannen sie 20-mal, darunter die ersten 9 Partien, verloren nur einmal (0:1 mit einem B-Team in einem Test in Australien gegen Argentinien) – und liessen bloss sechs Gegentore zu. An dieser WM gelang es einzig dem Schweizer Steven Zuber beim 1:1 im Startspiel, Brasilien zu überlisten, wobei sein Einsatz gegen Miranda grenzwertig war. «Für was gibt es einen Videobeweis», fragte Tite danach, «wenn er nicht angewendet wird?»

Wahrscheinlich symbolisiert dieser Miranda wie kein anderer Tites Nationalteam. Der zentrale Abwehrspieler Inter Mailands spielt immer, wenn er nicht wie bei der Niederlage gegen Argentinien verletzt ist. In der Heimat rümpfen sie die Nase über Miranda, der den Sicherheitsdienst frei von Schnörkeln verrichtet. Es gibt berühmtere brasilianische Innenverteidiger wie David Luiz, der nicht einmal im WM-Kader steht, es gibt talentiertere wie Marquinhos, der auf der Bank sitzt, es gibt spielstärkere wie Thiago Silva – aber es gibt keinen zuverlässigeren als Miranda. Der 33-Jährige und seine Abwehrkollegen stehen heute vor dem Stresstest, ihr Trainer schwärmt vor dem Viertelfinal von Talent und Wucht Belgiens. «Wir werden leiden müssen», sagt Tite, der den gesperrten Casemiro durch Fernandinho von Manchester City ersetzt. «Aber wir sind bereit und haben in allen Bereichen starke Alternativen. Eine WM gewinnt man nicht mit nur elf Spielern.»

Tite beschwört den Teamgeist – und gönnt sich einen Freigeist. Doch selbst Neymar muss sich unterordnen. Marcelo trug gegen die Schweiz die Captainbinde Brasiliens, Thiago Silva gegen Costa Rica und Mexiko, Miranda gegen Serbien. Alle drei sind sie Abwehrspieler. Heute wird erneut Miranda seine Kameraden aufs Feld führen.

