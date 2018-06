Unschöne Szenen beim WM-Schützenfest

Es hätte wohl nicht mehr viel gefehlt, und das Gerangel wäre in eine waschechte Rauferei ausgeartet. Im torreichen Achtelfinal wechselten sich Frankreich und Argentinien mit der Führung ab. Entsprechend hitzig ging es auf dem Feld zu und her. Ein Foul von Otamendi an Pogba im der 93. Minute mit unnötigem Ball-Nachtreten löste ein Gerangel aus. Die Spieler standen in einer Traube um die Streithähne und Schiedsrichter Alireza Faghani musste eingreifen, um eine Eskalation zu verhindern.

Die Szene resultierte in zwei gelben Karten: Eine Verwarnung für Otamendi wegen des Fouls, und eine an Giroud wegen unsportlichen Verhaltens.