WM-Spieler Marokkos in Autounfall verwickelt

Amine Harit soll kurz nach dem WM-Ausscheiden am Samstagmorgen in einen Autounfall mit tödlichem Ausgang verwickelt gewesen sein. Dies berichtet welt.de und verweist auf lokale Medienberichte. Es heisst, dass Harits 14-jähriger Bruder am Steuer eines Mercedes gesessen haben soll. Der Nationalspieler soll daneben gesessen haben.

Bei einem illegalen Autorennen ist der Bruder des Mittelfeldspielers von Schalke und der marokkansichen Nationalmannschaft offenbar zu schnell gefahren. Unweit des Bahnhofs von Marrakesch sei es dann zum Unfall gekommen. Ein 28-jähriger Fussgänger wurde tödlich erfasst und starb sofort.

Vorwurf der Fahrerflucht

Gemäss Medienberichten habe Harits Bruder Fahrerflucht begangen, das Auto konnte aber von Passanten gestellt werden. Die Polizei nahm den Lenker des Wagens fest und nahmen Ermittlungen auf. Die Behörden haben bisher noch keine offizielle Stellungsnahme verlauten lassen. (te/fal)