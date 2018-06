Weltmeister der Herzen

Zuerst die Zahlen der Partie Portugal gegen Marokko. Eine Mannschaft hatte 53 Prozent Ballbesitz, 4 zu 2 Schüsse aufs Tor, 10 zu 4 Schüsse neben das Tor und 7 zu 5 Eckbälle. Diese Mannschaft war nicht Portugal. Diese Mannschaft verlor 0:1, weil diese Mannschaft halt keinen Cristiano Ronaldo im Team hatte – und vor allem, weil sich diese Mannschaft in den Startminuten einen haarsträubenden Fehler in der Defensive erlaubte.

Aber es sind nicht nur die Zahlen, die Marokko zum besseren Team gegen Portugal machte. Die Spieler pressten gut, schalteten schnell von Offensive zu Defensive (und umgekehrt) und kombinierten ansehnlich, weil sie praktisch auf dem ganzen Feld Dreiecke bilden konnten. Kurz: Marokkos Fussball war, wie schon gegen den Iran, schulbuchmässig. Dumm nur, dass es die Tore sind, die über Punkte entscheiden. Und die Nordafrikaner stehen nach zwei Spielen ohne Punkt und Tor da.

Me parece increíble que MARRUECOS no haya sumado un solo punto en estos dos partidos que ha jugado. No sólo eso, que no haya hecho un gol en ambos! Esto es el fútbol...

Dabei gibt es nicht wenige Experten, die der Ansicht waren, dass Marokko mindestens mit vier, wenn nicht gar sechs Punkten dastehen müsste. Spanien-Legende Iker Casillas beispielsweise twitterte: «Ich finde es unglaublich, dass Marokko mit diesen Leistungen keinen Punkt gewinnen konnte – und nicht mal ein Tor erzielen konnte.» Der frühere Goalie stellte zum Schluss nüchtern fest: «Das ist Fussball ...»

Morocco playing some of the best football I’ve seen at the World Cup. Great movement and positioning. All they lack is a goal-scorer...