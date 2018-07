Der vom Regen getränkte Didier Deschamps freute sich nach dem WM-Triumph, war aber dennoch gefasst. «Es ist grossartig, vor allem für diese junge Mannschaft. Es war heute kein gutes Spiel, doch wir haben mentale Stärke bewiesen. Ich bin sehr glücklich für dieses Team. Es war nicht immer einfach, wir haben einen langen Weg hinter uns, doch wir haben hart dafür gearbeitet», lautete das Fazit des franzöischen Nationaltrainers, der nach 1998 – damals noch als Spieler – nun als Teamchef zum zweiten Mal Weltmeister wurde.

Frankreichs Stürmer Antoine Griezmann, der einen grossen Anteil am 4:2-Sieg gegen die Kroaten gehabt hatte, meinte: «Ach, ich bin einfach nur glücklich, es war ein schwieriges und ein grosses Spiel. Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht.» Es war auch ein dickes Kompliment an die Adresse des Finalgegners.

Der grosse Dank von Rakitic

Ivan Rakitic, der einzige Schweizer in diesem WM-Final, bedauerte das Resultat, vergass aber den Stolz nicht. «Wir können und müssen stolz sein, auf das, was wir geleistet haben», erklärte der Mittelfeldspieler aus Möhlin AG. «Wir waren ein grosser Teil des Spiels die bessere Mannschaft. Aus dem Nichts machen sie drei Tore. Der Fussball ist ab und zu nicht gerecht, er ist, wie er ist.»

Der Profi des FC Barcelona zeigte sich als würdiger Verlierer. «Wir müssen Frankreich gratulieren. Dann müssen wir mit gutem Wille sagen: Zweiter für ein Land wie Kroatien ist unglaublich. Wir können es kaum erwarten, nach Kroatien zurückzukehren.» Sie hätten es geschafft, dass die ganze Welt für Kroatien gewesen sei, ausser vielleicht die Franzosen. «Darum hat es am Schluss wohl auch geregnet. Ich grüsse auch die Schweiz und will allen für die grosse Unterstützung danken. Es war ein super Monat.»

Das Bedauern von Dalic

Der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic, der sein Team überraschend in den Final von Moskau geführt hatte, war traurig, aber dennoch stolz. «Der Penalty von Griezmann hat uns aus dem Spiel geworfen. Aber wir müssen zufrieden sein. Wir sind stolz, aber wir bedauern auch diese Niederlage. Die Franzosen haben gut verteidigt und gut gekontert. Die beiden ersten Tore haben wir eher zufällig erhalten. Schade.»

Natürlich verpasste es Ober-Twitterer Gary Lineker nicht, der Welt seine Meinung über das Endspiel zu offenbaren: «Eine fantastische WM mit einem tollen Final. Eigentlich hätte auch Kylian Mbappé den «Goldenen Ball» gewinnen können. Nur schon anzunehmen, dass er das könnte mit seinen 19 Jahren, ist schon sehr aussergewöhnlich.»

He may not get it, but I don’t think you could argue if Kylian Mbappe were to win the Golden Ball for best player of the tournament. Even suggesting that he could win it is extraordinary at his age.