Guy ParmelinBundesrat/Sportminister (SVP)

Der Sportminister hat den Match im Stadion miterlebt und reagiert auf Anfrage staatsmännisch auf die umstrittenen Doppeladlergesten:

«Wer die aufgeladene Stimmung im Stadion miterlebt hat, schätzt die hervorragende Leistung der Schweizer Nati umso mehr und kann verstehen, wenn die Emotionen mit einem Spieler durchgehen. Es ist nicht im Sinn des Sportes, aus den Emotionen nun eine Polemik entstehen zu lassen. Wir sind ein Land mit vielen Sprachen, Kulturen und Meinungen und leben friedlich miteinander. Auf diese Vielfalt sind wir stolz. Sie macht unser Land stark. Auch im Sport.»

Sportminister Guy Parmelin (SVP) jubelt mit seiner Frau Caroline und SFV-Präsident Peter Gilliéron während des Spiels Serbien-Schweiz im Stadion in Kaliningrad. (Bild: Keystone/Laurent Gilliéron)

Natalie RickliNationalrätin (SVP/ZH)

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Natalie Rickli kritisiert die beiden Torschützen hingegen in einem Tweet ziemlich deutlich:

«Ich kann mich nicht wirklich freuen. Die beiden Goals sind nicht für die Schweiz gefallen, sondern für den Kosovo. Falls die Kosovo-Nati dereinst gewinnt, freue ich mich für sie, aber an der WM spielen und fänen wir für die Schweiz.»

Christian WasserfallenNationalrat (FDP/BE)

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen wandelt die Gesten in ein Wortspiel um:

«Unsere Nati-Spieler fliegen wie die Vögel über das Feld und schlagen Serbien.»

Weitere Reaktionen auf Twitter

Wetterexperte Jörg Kachelmann freut sich über die Solidarität des Captains mit seinen Teamkollegen:

Auch Nationalmannschafts-Captain @LichtsteinerSte hat gestern den Adler gemacht und sich mit der Geschichte und den Erlebnissen seiner Teamkollegen und deren Eltern solidarisch gezeigt. Was man sich an Zusammenhalt so wünscht. #Teamgeist #MeineSchweiz #SRBSUI pic.twitter.com/90ZZS1FWZ4