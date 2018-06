«Bloss ... gerupft»

Mach Platz: Pariser Passanten spazieren an einem Wandgemälde vorbei, dass dem Street-Art-Künstler Banksy zugeschrieben wird. Insgesamt sind in den letzten Tagen sieben solcher Werke in der französischen Hauptstadt aufgetaucht. (25. Mai 2018)

(Bild: Thibault Camus/AP)