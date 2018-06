Breel Embolos Kurztripp in die Schweiz

Breel Embolo ist bereits kurz nach dem Spiel gegen Costa Rica vom Mittwochabend in die Heimat gereist – mit der Erlaubnis des Verbandes. Grund: Der 21-Jährige wird bald Vater. Embolo flog in die Schweiz zu seiner hochschwangeren Freundin Naomi für die geplante Geburt der gemeinsamen Tochter.

Den Achtelfinal gegen Schweden in St. Petersburg am Dienstag (ab 16 Uhr live im Ticker) wird der Schalke-Söldner nicht verpassen, er wird bereits am Freitag wieder im Team-Camp in Togliatti zurückerwartet. Für Embolo ist es das erste Vaterglück. Schon im März informierte der Schweizer Nationalspieler seine Fans, dass eine Prinzessin im Anmarsch ist.

Noch im Dezember zeigte sich das Paar verliebt in Paris, da wusste noch niemand, dass Nachwuchs ansteht.

WM-Center (hua)